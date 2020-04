Nie sme hračky a osady nie sú cvičisko, Rómovia nesúhlasia so spôsobom vykonávania testov na Covid-19

Rómske združenia opatrenie v súvislosti s testovaním Rómov v osadách na koronavírus podporujú, no nesúhlasia so spôsobom jeho vykonávania. Členov vlády SR na to upozornili Iniciatíva Opre Roma – Rómovia a Rómky za lepšie Slovensko a Európu, Prvé rómske charitatívne združenie – Roma – Emmaus a záujmové združenie Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera.

Vo vyhlásení konštatovali potrebu uvedomiť si, že Rómovia na Slovensku nie sú hračky a rómske osady nie sú cvičiskom Armády Slovenskej republiky. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ Iniciatívy Opre Roma Csaba Horváth.

Rasistické prejavy a konšpiračné teórie

„Vaše rozhodnutie takto konať a takou formou vykonať testovanie je absurdné. Nevieme si predstaviť, že by ste toto dovolili aj na inej národnostnej menšine na Slovensku,“ konštatujú signatári.

Ako dodávajú, obávajú sa, že tento krok vyvolá v spoločnosti rasistické prejavy, podporí extrémistické skupiny, zvýši nenávisť proti Rómom na Slovensku, vyvolá nedôveru v spoločnosti a konšpiračné teórie.

Signatári chápu, že technika armády umožňuje rýchlejšie a priamo na mieste vykonať testovanie. „Akceptujeme aj lekárov, ktorí vykonávajú testovanie priamo v osadách, ale razantne odmietame, aby rómske osady boli obsadené ozbrojenou armádou, aby osady boli monitorované vrtuľníkmi, ako keby boli sídlami teroristov,“ napísali vo vyhlásení.

Samosprávy v tom zostali samé

Podľa nich opatrenia, ktoré by pomohli obyvateľom osád sa chrániť pred nakazením, neboli doteraz odprezentované.

„Samosprávy v tom ostali samé, nikto im v tejto situácii neposkytuje pomoc. Samotné testovanie pomôže na určitý čas, ale bude zbytočné, pokiaľ nebudú v týchto lokalitách zabezpečené základné hygienické podmienky a prostriedky a prístup k pitnej vode,“ prízvukujú. Podľa nich by úplne stačila technika a lekári na vykonanie testovania.

Plán riešenia ochorenia Covid-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK), ktorý predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR, vláda schválila vo štvrtok. S testovaním začali v piatok obci Jarovnice v okrese Sabinov. Testovanie zabezpečujú Ozbrojené sily (OS) SR v spolupráci so štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny.