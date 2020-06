Nová hypotéza mení pohľad na pandémiu. Šírenie koronavírusu môže ovplyvňovať aj peľ v ovzduší

Vedci sa už od zimy zamýšľajú nad tým, či by pandémia koronavírusu mohla v lete ustúpiť. Teplé slnečné počasie totiž prirodzene eliminuje výskyt respiračných viróz, akou je napríklad chrípka.

Podľa vedcov z Pekinskej univerzity koronavírus citlivo reaguje na vyššiu teplotu, tá však musí dosahovať najmenej 56 stupňov Celzia, aby vírus po 30 minútach zničila.

Teplota teda nie je hlavným faktorom, ktorý má potenciál spomaliť šírenie pandémie a môže byť len pomocným činiteľom.

Skúmajú úlohu peľu

Podľa News-medical.net vedci skúmajú, akú rolu pri šírení nového koronavírusu a chrípky zohráva podnebie či počasie. Jedna z nových hypotéz, ktorá sa objavila v predbežnej štúdii na serveri Medrxiv.org, hovorí o význame peľu. Ten by podľa vedcov mohol zohrávať rolu pri blokovaní postupu chrípkových viróz.

Okrem toho, že je peľ silný alergén, má zrejme aj antivírusové či protichrípkové vlastnosti a stimuluje činnosť imunitného systému. Podľa vedcov je peľ jedným z faktorov, ktoré v rokoch 2016 až 2019 prispeli k zníženiu výskytu chrípkových epidémií v Holandsku.

V máji, keď sa do ovzdušia dostáva najviac peľov (približne 100 peľových zrniek na meter kubický), začína v Európe ustupovať chrípka. Podobný jav nastal aj v prípade nového koronavírusu. Vedci si zároveň všimli, že každá väčšia pandemická vírusová vlna prichádza až na konci chrípkovej sezóny, podobne ako COVID-19.

Pľúca môžu chrániť aj alergické prejavy

U mnohých ľudí peľ zároveň spúšťa symptómy alergickej nádchy, ktoré podľa expertov takisto môžu organizmus chrániť pred pred vírusmi. Vďaka zosilnenej obrane imunity totiž vírusového častice nemôžu preniknúť do pľúcnych buniek.

Pomáha aj ultrafialové žiarenie zo slnka

Hypotézu o pomocnej úlohe peľu potvrdzuje aj starší výskum, podľa ktorého ustupujú na severnej pologuli prechladnutia a chrípka s príchodom mája a na južnej pologuli nastáva opačná schéma.

Najviac peľu sa do ovzdušia uvoľní za teplého, slnečného a suchého počasia. Teplota samotná však pravdepodobne na šírenie a životnosť vírusov priamy vplyv nemá. Ultrafialové žiarenie však má schopnosť aktivovať imunitný systém a tvorbu vitamínu D. Súčasne pomáha likvidovať vzduchom prenášané vírusy a podporuje tiež uvoľňovanie peľu.

Autori pozoruhodnej štúdie volajú po ďalšom preskúmaní vplyvu peľu na imunitu a šírenie vírusov. Tvrdia, že ak by sa hypotéza potvrdila, mohlo by to viesť k vývoju nových terapeutických postupov, ale aj k lepšiemu pochopeniu správania sa epidémií, pretože súčasne modely šírenia dostatočne nevysvetľujú ich multicyklickú sezónnosť.