Nová kategorizácia liekov umožní bezplatné očkovanie detí vo veku 12 rokov proti HPV vírusu

Od 1. mája vstúpi do platnosti nová kategorizácia liekov, podľa ktorej bude plne hradená aj účinnejšia 9-valentná vakcína proti HPV vírusu.

Zoznam kategorizovaných liekov je záväzný pre všetky zdravotné poisťovne na Slovensku. Pre agentúru SITA to uviedol PR špecialista Matej Štepiansky zo ZP Dôvera. Vakcína bude plne hradená dievčatám a chlapcom, ktorí majú 12 rokov.

Finančné benefity

Poistencom, ktorí už nespĺňajú vekové kritérium 12 rokov, zdravotná poisťovňa Dôvera aj v súčasnosti poskytuje benefit vo forme finančného príspevku na úhradu vakcíny, a to do dovŕšenia 18 rokov. „Výška príspevku je od 30 do 70 percent z celkovej ceny vakcíny a závisí od dĺžky poistenia v Dôvere,“ upresnil Štepiansky.

Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne môžu podľa manažérky oddelenia komunikácie Evy Peterovej už v nedeľu využiť peňažný príspevok na vakcínu proti HPV vírusu v rámci benefitu Lieky v Peňaženke zdravia.