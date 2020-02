Nové výťahy potešia pacientov univerzitnej nemocnice v Košiciach, výmenu plánujú aj vo Zvolene

V budove polikliniky Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice na pracovisku Trieda SNP 1 bol zrekonštruovaný a uvedený do prevádzky nový moderný výťah za takmer 54-tisíc eur.

Bol menený ako súčasť na tento rok plánovanej výmeny celkovo 13 výťahov v oboch areáloch nemocnice za takmer 1,2 milión eur. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Košice Ivana Vaněková.

„Nový moderný výťah spĺňa svojim rekuperačným pohonom v energetickej triede A okrem funkčných aj vysoké energetické a bezpečnostné štandardy. Zavedením do prevádzky sa skvalitní a urýchli vertikálna preprava osôb na pracoviská polikliniky,“ uviedol vedúci odboru technických a prevádzkových činností Branislav Ropek.

Postupná výmena v ďalších budovách

Pôvodný nefunkčný výťah zastaranej konštrukcie, ktorý bol z bezpečnostných dôvodov vyradený z prevádzky, bol demontovaný a nahradený novým moderným prístrojom.

Kapacita sa z nosnosti 250 kilogramov pre tri osoby zvýšila na 450 kilogramov s prepravnou kapacitou šesť osôb a rýchlosťou prepravy jeden meter za sekundu. Výťah chodí od podzemného podlažia až na siedme poschodie polikliniky. Predmetnú zákazku realizovala externá firma s celkovým nákladom 53 800 eur bez DPH.

Počas roka bude postupne vymenených viacero výťahov v oboch areáloch UNLP Košice. Ide o osem výťahov na Triede SNP a päť výťahov na Rastislavovej ulici. Predpokladané ukončenie prác na všetkých výťahoch je naplánované na september 2020.

„Preto prosíme návštevníkov aj zamestnancov o trpezlivosť pri realizácii prác. Výsledkom rekonštrukcií bude výrazné zvýšenie rýchlosti, komfortu, kapacity a bezpečnosti prepravy pacientov a návštevníkov nemocnice,“ dodala Vaněková.

Modernizáciou pripravujú aj vo Zvolene

Rozsiahlu rekonštrukciu výťahov pripravujú v Nemocnici Zvolen. Cieľom je zmodernizovať doterajšie zastarané výťahy a zvýšiť tak komfort pohybu návštevníkov i zamestnancov.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa AGEL SK, a.s. Martina Pavlíková, investícia za 210-tisíc eur by mala byť hotová do pol roka.

V nemocnici plánujú výmenu štyroch výťahov. „Pôjde o osobný výťah v poliklinike, kde už bol jeden výťah vymenený v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom v roku 2018 a ďalej v chirurgickom pavilóne, kde sme vlani realizovali výmenu nákladného výťahu,“ vymenoval riaditeľ nemocnice vo Zvolene Ján Belanský.

Nový nákladný výťah

Ďalší výťah sa bude meniť v detskom pavilóne a v spoločnom pavilóne, kde sa nachádza neurologické, interné a geriatrické oddelenie, bude nový nákladný výťah.

Zvolenskú nemocnicu prevádzkuje od 1. júla 2010 spoločnosť AGEL SK, a.s. člen skupiny AGEL, ktorá ju má v prenájme od Banskobystrického samosprávneho kraja vrátane hmotného aj nehmotného majetku.

Nemocnica Zvolen vlani hospitalizovala takmer 15 500 pacientov, vykonala približne 3 400 operácií, ambulantne ošetrila viac ako 137-tisíc pacientov.

Nemocnica Zvolen sa chystá na výmenu výťahov. 4. február 202 Foto: Nemocnica Zvolen