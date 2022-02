Nové zmluvy lekárov a VšZP sú v nedohľadne

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa zatiaľ nedohodol so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) na nových zmluvách.

Ako informovala prezidentka ZAP Jaroslava Orosová, predložená ponuka zo strany štátnej poisťovne zďaleka nepokrýva reálne zvýšenie nákladov spôsobených pandémiou a ekonomickou krízou. Súčasne je podľa nej výrazne horšia ako ponuky ďalších dvoch zdravotných poisťovní.

Vážne dopady na liečbu poistencov

„Návrh VšZP je zároveň podmienený úspornými opatreniami na strane poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, ktoré budú mať bezpochyby negatívny dopad na liečbu poistencov VšZP v ambulanciách,“ uviedla Orosová s tým, že ak sa zväz s poisťovňou nedohodne k 1. aprílu, približne 1 700 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nepredĺži zmluvný vzťah s VšZP.

Dohodovacie konanie čoskoro skončí

Zväzu ambulantných poskytovateľov vypršali zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou ku koncu vlaňajška. ZAP a VšZP tak vstúpili do dohodovacieho konania, ktoré sa skončí dňa 31.3.2022. Prvá ponuka od VšZP k úprave zmluvných a cenových podmienok prišla 16. februára 2022, teda 6 týždňov po vstupe do dohodovacieho konania.

„Poisťovňa dodnes nepredložila takú ponuku, ktorá by reflektovala katastrofálnu situáciu v ambulantnom sektore a umožnila jeho ďalšie fungovanie bez zníženia kvality zdravotnej starostlivosti,“ uzavrela Orosová.

Agentúra SITA osloví s prosbou o reakciu aj VšZP.