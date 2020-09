Nového šéfa VšZP vyberala poradkyňa Hegera aj štátna tajomníčka. Zverejnili dokumenty z výberového konania

Ministerstvo zdravotníctva poskytlo Transparency International Slovensko (TIS) takmer kompletnú dokumentáciu k výberovému konaniu na šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). To sa konalo ešte začiatkom mája.

Organizácia TIS o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že rezort odtajnil nielen projekt víťazného uchádzača Richarda Strapka, ale aj zápisnicu vrátane pôvodne utajovaných mien členov výberovej komisie.

Jednu informáciu nezverejnili

Z dokumentácie vyplýva, že nového šéfa poisťovne vyberali poslankyňa za SaS Jana Cigániková, štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková a jej kolegovia z ministerstva Marián Kolník a Radoslav Krupa, ako aj poradkyňa ministra financií a audítorka Renáta Bláhová.

„Ľudí, ktorí rozhodovali o obsadení postu jedného z najdôležitejších štátnych manažérov, nám ministerstvo odmietalo prezradiť pre ich chýbajúci súhlas,“ uvádza TIS. Ježíková však po námietkach dala napokon TIS dala za pravdu.

„Vzhľadom na to, že VšZP hospodári s verejnými prostriedkami, jej činnosť a spôsob kreovania jej štatutárnych a dozorných orgánov je predmetom verejného záujmu. Tento verejný záujem má prednosť pred ochranou osobných údajov členov výberovej komisie,“ rozhodla.

Absencia bodovacích kritérií

Pozitívom je podľa TIS aj rozhodnutie, že ministerstvo sa pred odmietnutím sprístupnenia víťazného projektu malo najprv pokúsiť získať od uchádzača súhlas. Ukázalo sa, že nový riaditeľ VšZP so sprístupnením problém nemal.

„Otázkou ale naďalej zostáva, prečo by podobné projekty, okrem naozaj potenciálne citlivých vecí, nemali byť zverejňované automaticky. Ďalším problém tohto konania zostáva aj absencia konkrétnych bodovaných kritérií, ktoré by do rozhodovania komisie vniesli viac svetla,“ uviedli odborníci z TIS.

Veria, že toto rozhodnutie inšpiruje transparentnejšiu prax aj v ďalších rezortoch a za všetkých vlád. Ešte lepšie by podľa nich bolo, ak by politici základy transparentnosti pri výberových konaniach vložili aj priamo do legislatívy.