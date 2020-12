Dospelí zatvárajú oči pred fajčením detí. Prieskumníci odhalil pravdu, odkiaľ berú cigarety

Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Preukázal to prieskum, ale aj sociálny experiment iniciatívy Na veku záleží.

Podľa prieskumu, ktorý robila agentúry Focus, má skúsenosti s fajčením až 40 percent opýtaných mladých ľudí vo veku od 15 až 17 rokov. Prieskum sa uskutočnil v marci a auguste tohto roka a zúčastnilo sa ho 515 žiakov základných a stredných škôl.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že tretina z opýtaných začala fajčiť vo veku menej ako 15 rokov a že mladiství sa k cigaretám dostávajú vo veľkej miere cez svojich najbližších dospelých, a teda aj v rodine.

Dospelí zatvárajú oči

„S vekom rastie počet mladistvých (49 %), ktorí nemajú problém kúpiť si tabakové výrobky sami priamo v trafike, obchode, krčme, či na čerpacích staniciach,“ hodnotí výsledky prieskumu šéf Focusu Martin Slosiarik.

Navyše, až 89 percent opýtaných neplnoletých detí fajčí klasické cigarety, čím sa vyvrátil aj mýtus o prevahe a nástupe elektronických cigariet, ktoré majú byť podľa niektorých zdrojov menej škodlivé.

„Aktuálne zistenia prieskumu, vyjadrenia obchodníkov, kontrol či mystery situácií poukazujú na dôležitú skutočnosť. Dospelí zatvárajú oči pred fajčením detí, zľahčujú ho a tvária sa, že ich sa netýka,“ vysvetľuje Bohumila Tauchmannová, ambasádorka iniciatívy Na veku záleží.

Zrkadlo spoločnosti

Prieskum spoločnosti nastavil zrkadlo. Ukázalo sa, že iba tretina mladých (36 %) nikdy cigaretu nevyskúšala. Skúsenosti s fajčením potvrdilo 40 percent mladistvých, pričom až 26 percent fajčí pravidelne, a to denne alebo niekoľkokrát za týždeň.

Nárast počtu fajčiarov je s vekom. Kým 15-ročných pravidelne fajčí približne päť percent, v šestnástich rokoch je to už okolo 10 percent a v sedemnástich už spomínaná štvrtina.

Foto: Iniciatíva Na veku záleží

Denne viac fajčia mladí muži (18 %) ako ženy (10 %) a zdá sa, že vplyv na fajčenie má aj typ školy, ktorú navštevujú. Až štvrtinu denných fajčiarov tvoria študenti stredných odborných škôl.

Vplyv kamarátov

Mladiství fajčia väčšinou vonku s kamarátmi a partiou (87 %) a kamaráti sú tiež najčastejším dôvodom, prečo mladí fajčia. Až 43 percent účastníkov prieskumu uviedlo kamarátov ako prvý dôvod ich fajčenia, 21 percent ako druhý.

Výsledky tohto prieskumu dopĺňajú aj údaje z medzinárodných štúdií Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý od roku 2006 monitoruje fajčenie detí vo veku od 11 do 14 rokov.

„Viac ako polovica slovenských detí (58,7 %) v školskom veku (11 – 14 rokov) skúsilo niekedy cigaretu. Tretina z nich (35 %) fajčí aspoň raz mesačne,“ uvádza Róbert Ochaba, vedúci odboru ochrany zdravia ÚVZ.

To je ten náš Matúš

Pre nepriaznivé výsledky iniciatíva oslovila so spoluprácou známeho influencera a youtubera Matúša Okajčeka, ktorého mladá generácia pozná pod menom To je ten náš Matúš.

V rámci ankety a sociálneho experimentu sa zameral na to, či by ľudia na požiadanie dali cigaretu neplnoletému dieťaťu. Otázku sa opýtal najprv na sociálnej sieti, kde sa do ankety zapojilo takmer 13-tisíc ľudí.

Z výsledkov vyplýva, že 15 percent by cigaretu 14-ročnému tínedžerovi na požiadanie dalo, 85 percent nedalo. Na druhú otázku: „Dali by ste cigaretu niekomu, kto má 16 alebo 17 rokov?“ zareagovalo 14-tisíc ľudí a výsledok prekvapil.

Až 47 percent opýtaných by cigaretu takmer plnoletej osobe dalo, 53 percent sa vyjadrilo, že nie. Tieto výsledky si Okajček overil aj prostredníctvom sociálneho experimentu v uliciach Nitry a Trnavy v septembri tohto roku.

Sociálny experiment

Pomohli mu 17-ročná Dobromila a 16-ročný Eliáš, ktorých úlohou bolo oslovovať náhodných okoloidúcich fajčiarov s prosbou o cigaretu. Výsledok ich experimentu bol alarmujúci.

Približne 95 percent dospelých fajčiarov bez problémov a dokonca aj v prítomnosti vlastných detí dalo „volavkám“ cigaretu. Video na sociálnej sieti videlo viac ako 170-tisíc ľudí.

„Smutný je nielen výsledok experimentu, ale aj komentáre, ktoré postupne pribúdali pod videom,“ uviedol Okajček. Diskutujúci označili konanie fajčiarov za empatické a zľahčovali poskytnutie cigarety mladistvým tým, že sú aj horšie drogy.

Význam úradov

Kontroly, prevencia a osveta, to sú kľúčové nástroje štátu. Svoju úlohu si uvedomujú aj výrobcovia tabakových výrobkov, ktorí veľmi intenzívne spolupracujú na príprave legislatívy. Nastavujú si tiež vlastné prísne etické pravidlá a sú aktívni v oblasti osvety.

Foto: Iniciatíva Na veku záleží

„Okrem zákonnej povinnosti, ktorú obchodníci majú, pristupujeme k predaju cigariet a tabakových výrobkov mladistvým zo strany predavačov veľmi prísne,“ hovorí Martin Krajčovič, prezident Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Obchodné reťazce majú zodpovedné vzdelávanie v oblasti predaja tabakových výrobkov a príslušnej legislatívy ako súčasť vstupného vzdelávacieho procesu pre nových zamestnancov, ako aj pravidelné preškoľovania a kontroly.

Pozitívne výsledky

Viac ako dve desaťročia osvetovej práce iniciatívy Na veku záleží spolu s prácou autorít prinieslo okrem iného pokles miery pochybenia obchodníkov z 89 percent v roku 2004 na 23 percent v roku 2017 pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým.

„Potešiteľné je, že percento neoprávnených odpredajov tabakových výrobkov neplnoletým postupne klesá,“ uviedol Ochaba.

Dobré správy predstavuje aj zníženie počtu fajčiacich detí na základných školách. „V porovnaní s obdobím pred 15 rokmi však môžeme povedať, že trend výskytu fajčenia u žiakov sa pomaly znižuje,“ dodal Ochaba.

V porovnaní so zahraničím sme na tom takisto lepšie. Slovensko má fajčiarov na úrovni 24 až 25 percent, čo je pod priemerom krajín Európskej únie.

Z prieskumov vyplýva, že pri riešení tohto problému je dôležitý nielen prístup výrobcov, obchodníkov, trafík, reštaurácií, pivární, krčiem či čerpacích staníc, ale najmä dospelých ľudí, ktorí mladistvým cigarety predajú, ponúknu či na vyžiadanie darujú.