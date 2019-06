Nový test moču poskytne presnejšie výsledky a pomôže odhaliť riziko rakoviny prostaty

Nové experimentálne vyšetrenie moču môže odhaliť, či muži s rakovinou prostaty v ranom štádiu budú potrebovať agresívnu liečbu alebo môžu zostať bez terapie, avšak monitorovaní, informujú britskí vedci.

Test hľadá genetické markery

Súčasné krvné testy na prostatický špecifický antigén (PSA) to nedokážu, čo znamená, že mnoho mužov zažíva zbytočné starosti, vyšetrenia a podstupuje liečbu.

Nový test hľadá v moči genetické markery, na základe ktorých poskytne presnejšie hodnotenie. Testovanie na 537 pacientoch naznačuje, že dokáže mužov spoľahlivo rozdeliť na základe rizika.

Je to jeden z viacerých nových testov, vrátane iných testov moču, ako aj krvných a ďalších vyšetrení, ktorými sa vedci snažia zlepšiť identifikovanie rakoviny prostaty. Najlepším prístupom by pritom podľa expertov napokon mohla byť kombinácia viacerých testov namiesto jedného.

Možné zmätočné výsledky

Test PSA môže poskytnúť zmätočné výsledky. Približne u 75 percent alebo u troch zo štyroch mužov, ktorí majú pozitívny test PSA, sa rakovina pri následnej biopsii nepotvrdí. Naopak, v 15 percentách test rakovinu neodhalí.

Rovnako tiež nevie určiť, či sa rakovina vyvinie do nebezpečného štádia. Rakovina prostaty totiž na začiatku napreduje pomaly a ani neskôr nemusí spôsobiť žiadne problémy. Avšak muži s agresívnymi nádormi potrebujú liečbu na zastavenie ich šírenia.

Shea Connell, ktorý viedol výskum na University of East Anglia a Norfolk and Norwich University Hospital uviedol, že v pláne je rozsiahlejšie testovanie. Dúfa, že testy moču budú lekárom k dispozícii do troch rokov.