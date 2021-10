Koronavírus v Európe neustupuje, celkovo vo svete však počet nových prípadov klesol

Počet nových prípadov nákazy koronavírusom vo svete minulý týždeň klesol. Pokračoval tak trend, ktorý sa začal v auguste. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Vo svojej najnovšej správe o vývoji pandémie organizácia uviedla, že minulý týždeň vo svete nahlásili 3,1 milióna nových prípadov ochorenia COVID-19, čo bol pokles o deväť percent. Infekcii koronavírusom podľahlo zhruba 54-tisíc ľudí, čiže približne rovnako ako v predchádzajúcom týždni.

Počet nákaz sa zmenšil vo všetkých regiónoch okrem Európy, kde sa nezmenil. Počet nových ochorení v Afrike sa znížil o približne 43 percent, na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii klesol o zhruba 20 percent a v Severnej a Južnej Amerike a západnom Tichomorí o 12 percent. Počet úmrtí sa zmenšil najmä v Afrike, a to približne o štvrtinu.

WHO ďalej informovala, že takmer tretina afrických štátov do konca septembra už dokázala zaočkovať aspoň 10 percent populácie. Šéf WHO opakovane vyzval bohaté krajiny, aby očkovanie posilňujúcimi dávkami vakcíny odložili prinajmenšom do konca tohto roka.