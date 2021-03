O očkovanie je menší záujem, ako ministerstvo predpokladalo. To, kedy sa dostanete na rad, zodpovie kalkulačka

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku prebieha rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Uviedla to na pravidelnej utorkovej tlačovej konferencii k epidemiologickej situácii v krajine štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Jana Ježíková.

„Musím povedať, že som prekvapená z toho, že momentálne už máme Čakáreň otvorenú na prihlasovanie od 50 rokov. Pred necelým mesiacom sme robili analýzu a otvorenie tejto kategórie nám vychádzalo až na koniec apríla,“ povedala Ježíková.

Dodala tiež, že záujem ľudí je menší, ako si mysleli a preto sa očkuje vyšším tempom, ako na ministerstve očakávali. Medzi seniormi je však percento zaočkovanosti vzhľadom na potreby v zmysle Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 stále nízke.

Očkovacie etapy

Ozrejmila, že očkovanie má viacero etáp. „Prvú líniu máme za sebou, a to sú tí, ktorí sa prihlásili sami alebo ich prihlásili deti a boli schopní prísť do vakcinačného centra,“ uviedla Ježíková, ktorá to nevidí ako problém. Dodala tiež, že teraz „sme v plne rozbehnutom druhom štádiu“.

Tým je spustenie telefonických liniek, cez ktoré sa môžu objednať práve takí ľudia, ktorí iné možnosti nemajú. S ich vyhľadávaním podľa Ježíkovej pomáhajú samosprávy. Rezort plánuje za jedincami chodiť aj priamo, čaká sa však na americkú jednodávkovú vakcínu.

Prvá dodávka v počte 9 600 dávok očkovacej látky od spoločnosti Johnson & Johnson by mala na Slovensko doraziť až 19. apríla. Zníženie vekovej hranice na očkovanie na 50 rokov sa preto považuje za vhodný spôsob vykrytia momentálnej situácie.

Predstavuje to aj istý ústupok samosprávnym krajom, ktoré zriadili veľkokapacitné očkovacie centrá a aktuálne tlačia na rezort, aby decentralizovali objednávací systém, nech môžu očkovať viac a flexibilnejšie.

Zníženie vekovej hranice určite oceňuje aj sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare, ktorá hlási slabý záujem o očkovanie a voľné termíny až v 13 svojich zdravotníckych zariadeniach. Ide hlavne o nemocnice na východe krajiny.

Minulý týždeň aj poverený minister zdravotníctva Eduard Heger (OĽaNO) potvrdil, že pravidlá sa stále upravujú: „Stále beží prehodnocovanie očkovacej stratégie, akonáhle príde k nejakému rozhodnutiu, vyhodnoteniu všetkých vstupov a parametrov, tak to komunikujeme.“

Kedy to bude?

Veľa ľudí rýchlejšie očkovanie a znižovanie vekovej hranice prihlasovania víta a radi by vedeli, kedy sa k vakcínam budú môcť dostať. Doktorandka na Varšavskej zdravotníckej univerzite Dominika Miszewska spolu s Michałom Wirchniańskim preto vytvorili užitočný projekt.