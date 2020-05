Záujem o štúdium medicíny na LF UK majú tisícky uchádzačov, ale prijať môžu len niekoľko stoviek

O štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave v akademickom roku 2020/2021 má záujem viac ako 2 200 uchádzačov. Ako agentúru SITA informovala externá PR poradkyňa LF UK Miriam Žiaková, fakulta môže v budúcom školskom roku prijať 725 záujemcov.

Prihlášky mohli podávať do konca februára

Podľa ročenky Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR v akademickom roku 2019/2020 prijala fakulta 2 065 prihlášok na štúdium a plánovala prijať 605 študentov. Na štúdium bolo prijatých 433 študentov a zapísalo sa ich 370.

Termíny prijímacích skúšok na štúdium v slovenskom jazyku budú pre všeobecné lekárstvo od 15. do 25. júna a pre zubné lekárstvo od 26. do 29. júna. Náhradný termín je stanovený na 30. júna. Termíny pre prijímacie skúšky na štúdium v anglickom jazyku budú od 17. do 21. augusta.

Prihlášky na štúdium si záujemcovia mohli podávať do 29. februára. Žiaková priblížila, že v uvedenom termíne sa na štúdium na LF UK prihlásilo 2 256 uchádzačov. Na všeobecné lekárstvo sa prihlásilo 1 768 a na zubné lekárstvo 488 študentov.

Navýšia počty prijatých študentov

Poradkyňa upozornila, že fakulta sa rozhodla na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR navýšiť počet prijatých uchádzačov.

V budúcom akademickom roku príjme na štúdium v slovenčine na všeobecné lekárstvo 430 a na zubné lekárstvo 40 študentov.

Štúdium v angličtine pre všeobecné lekárstvo otvoria pre 220 študentov a pre zubné lekárstvo 35 študentom. Dodala, že prijímacie skúšky v slovenskom jazyku sa budú konať iba prezenčnou metódou. Platiť by to malo aj pre tých, ktorí majú miesto trvalého bydliska mimo Slovenska a štipendistov vlády.