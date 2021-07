Obmedzenie zisku poisťovní nie je podľa Unionu riešenie, Dôvera predpovedá negatívny dopad na celý sektor

Obmedzenie zisku zdravotných poisťovní by podľa Dôvery malo negatívny dopad na celý sektor, Union to nepovažuje za riešenie finančných problémov v rezorte. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa k téme zatiaľ vyjadrovať nechce.

Pre agentúru SITA to uviedli hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann, PR špecialista Dôvery Matej Štepianský aj hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Medializované obmedzenie profitu v zdravotnom poistení by podľa zdravotnej poisťovne Dôvera v podstate znamenalo protiústavný zákaz zisku. Ako uviedol Štepianský, negatívny dopad by to malo na celý zdravotnícky sektor, pretože by nebol motivovaný ku kvalite a rozvoju služieb, ani k zavádzaniu inovácií v zdravotníctve.

Primeraný zisk zvyšuje kvalitu služieb

Zároveň ide podľa Dôvery o návrh, ktorý nerieši žiadnu z aktuálnych potrieb pacientov alebo potrieb slovenského zdravotníctva. „V každom prípade, sme pripravení na konštruktívnu a odbornú diskusiu s cieľom regulovať zisk v zdravotnom poistení tak, aby sa zvýšila kvalita služieb pre pacientov, poistencov zdravotných poisťovní aj pre zdravotníkov,“ uviedol PR špecialista poisťovne.

Zdravotná poisťovňa Union nepovažuje obmedzenie zisku zdravotných poisťovní za riešenie finančných problémov v rezorte. „Práve naopak, primeraný zisk, konkurenčné prostredie a rovnaké podmienky pre podnikanie prinášajú zvýšenie kvality poskytovania služieb, z čoho benefitujú najmä poistenci,“ uviedla hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Poisťovňa je však za primeranú a spoločensky zodpovednú mieru zisku, diskusii je preto tiež otvorená. „Určite by však tvorbe nových pravidiel a zákonov mala predchádzať odborná diskusia na pôde Ministerstva zdravotníctva SR – navyše je nevyhnutné pozrieť sa aj na tvorbu zisku u ostatných subjektov, ktoré pôsobia v zdravotnom systéme,“ podotkla hovorkyňa Unionu.

Maximálny limit by mal byť úmerný riziku

Výška maximálneho limitu na zisk by mala byť podľa Unionu primeraná aj riziku, ktoré poisťovňa nesie. „Z nášho pohľadu by takéto legálne hľadisko, ako aj odplatu za mieru rizika, mohlo optimálne napĺňať stanovenie percenta na úrovni tri až štyri percentá, minimálne však na úrovni dvoch percent,“ dodala Dupaľová Ksenzsighová.

„V súčasnosti nemáme k dispozícii žiadny konkrétny materiál, a preto je predčasné sa k tejto téme vyjadrovať,“ konštatoval hovorca VšZP Matej Neumann.

O tom, že sa koalícia chystá obmedziť zisk zdravotných poisťovní, ako prvý informoval Denník E. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) podľa neho prišiel na rokovanie koaličnej rady s konkrétnym návrhom. Ak by prešiel, zdravotné poisťovne by mali určený maximálny strop zisku, ktorý by mohli dosiahnuť. Konkrétne by mohli ročne vytvoriť zisk najviac 0,2 percenta z úhrnu poistného z verejného zdravotného poistenia.