Obnovili činnosť triediaceho stanu, nemocnica v Nových Zámkoch po používala aj počas prvej vlny COVID-19

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch začína opäť so vstupnou kontrolou pacientov v triediacom stane. Pacienti vstupujúci do ambulancií nemocnice v ňom budú vypĺňať dotazník a odmerajú im telesnú teplotu. Stan bude v prevádzke každý pracovný deň od 7:00 do 15:00.

„Ak pacientova anamnéza bude pozitívna alebo jeho telesná teplota vyššia, tak prejde do upraveného izolačného priestoru vedľa urgentného príjmu, kde podstúpi rýchlotest na COVID-19. Ďalší manažment pacienta bude potom v kompetencii zdravotníckeho personálu,“ informoval hovorca novozámockej nemocnice Ján Baček.

Červený triediaci stan na vstupnú kontrolu pacientov využívala Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch aj počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Zriadili ho tam v polovici marca a demontovali až po upokojení epidemiologickej situácie v druhej polovici júna.