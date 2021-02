Očkovacia stratégia Slovenska sa mení, 4. fázu zahŕňajú aj učitelia a kritická infraštruktúra

Slovensko mení poradie očkovania jednotlivých skupín obyvateľstva. Ako uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, vyžiadal si to vývoj situácie. Od tejto soboty sa preto spúšťa očkovanie učiteľov a kritickej infraštruktúry.

Zoznamy dodá v prvom prípade rezort školstva a pôjde o pedagógov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej výučby. Malo by ísť o asi 40-tis. učiteľov. Očkovaní budú v jednotlivých krajských mestách, a to cez víkendy. Zoznamy pre kritickú infraštruktúry dodá rezort vnútra.

Hromadné očkovacie centrá

Perspektívne by sa v krajských mestách mali od marca zriadiť hromadné očkovacie centrá. Všetky podrobnosti budú vo vyhláške, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR zverejní pravdepodobne už v stredu.

Následne by sa v piatej fáze mali očkovať osoby so závažnými ochoreniami bez ohľadu na vek a aj tí, ktorí sa o takéto osoby starajú.

Potom ľudia so stredne ťažkými chorobami a až následne by mali prísť na rad osoby nad 65 rokov. V prípade ľudí do 55 rokov sa budú očkovať očkovacou látkou AstraZeneca.

Zrýchlenie očkovania

V očkovaní sme podľa ministra výrazným spôsobom zrýchlili. Slovensko má aktuálne lepšiu zaočkovanosť ako Nemecko, Fínsko či napríklad Rakúsko.

Reálne by na Slovensko malo vo februári doraziť okolo 250-tis. dávok od firmy Pfizer, 210-tisíc od AstraZeneca a niekoľko desiatok tisíc od Moderny.