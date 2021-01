Očkovanie proti COVID-19 na Slovensku: Pomalý rozbeh, nesúrodý záujem aj technické problémy

Vakcinácia proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku spustila na konci minulého roka, dva dni pred Vianocami. Počas nasledujúcich týždňov bolo dovedna k 14. januáru zaočkovaných 42 096 ľudí.

Pre porovnanie, v Českej republike, kde spustili vakcináciu o deň neskôr, teda 27. decembra, zaočkovali takmer 71-tisíc ľudí. V Poľsku, s rovnakým začiatkom vakcinácie, dostalo k 13. januáru vakcínu takmer 338-tsíc obyvateľov.

Očkovaciu stratégiu majú susedné krajiny obdobnú ako Slovensko. Prioritne očkujú zdravotníkov. Kým však v Poľsku začínajú v piatok očkovať seniorov nad 70 rokov a Česku nad 80 rokov, na Slovensku sa od 18. januára spustí ešte len pilotné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb.

Očkujeme rýchlo alebo pomaly?

Názory, či Slovensko zaostáva za ostatnými krajinami v očkovaní, sa líšia aj medzi analytikmi. Niektorí hovoria, že očkujeme podľa toho, koľko vakcín máme k dispozícii, a tiež podľa toho, ako sa otvárajú očkovacie centrá.

To tvrdí aj Ministerstvo zdravotníctva SR. „Tempo zaočkovaných bude postupne úmerne rásť, vzhľadom na počet vakcín ide očkovanie dobrým tempom,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Na Slovensku sa v súčasnosti očkuje v 55 zariadeniach, ministerstvo však s prosbou o pomoc oslovilo všetky nemocnice na Slovensku, ktoré sú subjektami hospodárskej mobilizácie. Je ich zhruba 70.

Z nich sa postupne, po preočkovaní svojich zamestnancov, stanú vakcinačné centrá a pridajú sa k už existujúcim. „Nemocnice postupne nahlasujú svoje očkovacie kapacity a ministerstvo im doručuje potrebné počty vakcín,“ dodala Eliášová.

Vakcinačný plán

Do konca januára má byť podľa vakcinačného plánu zaočkovaných 125-tisíc ľudí. Kedy sa týmto tempom dostaneme k cieľu 65 percent zaočkovanej populácie? Ešte minulý týždeň bol ekonomický analytik Martin Šuster optimista.

Na sociálnej sieti napísal, že do 12. februára by sme mohli mať zaočkované skoro všetky kritické skupiny prvou dávkou, začiatkom marca druhou. „V polovici apríla môžu mať aspoň prvú dávku vakcíny aj 2/3 zvyšnej populácie a koncom mája by sme mohli byť hotoví,“ dodal.

Dnes už ani Šuster neverí, že by sme zvládli zaočkovať 65 percent ľudí do mája. Ako povedal portálu vZdravotníctve.sk, pri svojich pôvodných predpokladoch totiž počítal s tým, že v tomto období už budú všetky vakcinačné centrá fungovať a že v jednom sa zaočkuje 600 ľudí denne.

Napríklad v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na troch pracoviskách denne očkujú zdravotníci 200 až 400 ľudí. A otvorených je spomínaných 55 zo zhruba 70 centier.