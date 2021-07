Očkovanie proti COVID-19 podľa jeho odporcov nefunguje. Čo hovoria dáta

Proti ochoreniu COVID-19 sa očkujeme už viac ako pol roka, za ten čas si nechalo vakcínu vpichnúť celkovo 3,25 miliardy ľudí. Napriek tomu majú ľudia stále pochybnosti o kvalite očkovacích látok, ako aj o ich účinku.

Tí, ktorí očkovanie odmietajú a úradom či zdravotníkom neveria, sa tak v rámci argumentácie často obracajú na praktické príklady zo zahraničia. Prax podľa nich dokazuje, že očkovanie proti koronavírusovej infekcii aj tak nefunguje.

Neurológ Vladimír Nosáľ, ktorý počas pandémie prišiel do kontaktu so stovkami pacientov postihnutých ochorením COVID-19, sa rozhodol vyvrátiť niektoré nepravdy, ktoré sa o epidémii v cudzích krajinách medzi ľuďmi šíria.

Izrael

Najžiarivejším praktickým príkladom toho, že vakcíny pomáhajú a skutočne ľudí chránia pred tým, aby neskončili hospitalizovaní v nemocniciach či horšie, na cintorínoch, je Izrael.

V Izraeli začali očkovať 19. decembra 2020, do 1. januára mali zaočkovaných viac ako 12 percent obyvateľov. O dva týždne neskôr dosiahli vrchol druhej vlny, kedy bol sedemdňový priemer nových prípadov na hodnote 8 624.

Odvtedy Izraelčania, čo sa týka nových prípadov, s menšími odchýlkami klesali až do júna tohto roka. Hranicu 60 percent zaočkovaných, ktorá by mala stačiť na vyvinutie takzvanej imunity stáda, prekročili 22. marca.

V posledných dvoch týždňoch však počet infikovaných vírusom SARS-CoV-2 opäť mierne stúpa, aktuálne sa sedemdňový priemer pohybuje na úrovni 334 nových prípadov. Odporcovia očkovania to hodnotia ako zlyhanie očkovania.

Nemocnica alebo cintorín

Netreba však zabúdať, že aj keď vakcína človeka do určitej miery chráni pred nakazením sa, táto ochrana nie je 100-percentná. Vakcína má ale chrániť primárne pred hospitalizáciami a úmrtiami. To, že to funguje, dokazujú aj izraelské štatistiky.