Očkovanie proti COVID-19 v Poprade už nevykonávajú vo vakcinačnom centre, zmenilo sa miesto aj časy

V popradskej nemocnici sa už neočkuje vo vakcinačnom centre. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 presunuli do ambulancie všeobecnej lekárky pre dospelých Zuzany Mačudovej.

Ambulancia sa nachádza v budove kožného stacionára na druhom poschodí. Informuje o tom nemocnica na svojej internetovej stránke.

Rovnako sa od novembra zmenili aj časy očkovania. Očkovať sa bude v každý pracovný deň okrem stredy, avšak v nových časoch.

V pondelky v ambulancii v čase od 12:30 do 13:00 očkujú deti vo veku od päť do sedemnásť rokov očkovacou látkou Comirnaty od výrobcu Pfizer/BioNTech a v čase od 13:00 do 14:00 dospelých rovnakou látkou.

V utorky, štvrtky a piatky očkujú od 12:30 do 14:00 dospelých látkami Comirnaty Pfizer Omicron a Nuvaxovid od Novavaxu. Od novembra sa na očkovanie nie je možné prihlásiť cez systém korona.gov.sk, ale cez internetovú stránku nemocnicapp.sk.