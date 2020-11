Očkovanie proti koronavírusu by malo dobrovoľné, vyhlásil hlavný hygienik Mikas

aktualizované 23. novembra, 15:44

Očkovanie proti koronavírusu by malo byť dobrovoľné. Pred zasadnutím Ústredného krízového štábu to v pondelok povedal hlavný hygienik Ján Mikas. „Ja som zástanca toho, že by to malo byť na dobrovoľnej báze,“ skonštatoval Mikas.

Mali by byť ľuďom však podľa neho odkomunikované aj plusy a aj mínusy tohto očkovania. „Podstatné je, aby sa dali zaočkovať rizikové skupiny. Z epidemiologického pohľadu je to dôležité,“ dodal Mikas.

Ešte minulý týždeň sa v rámci EÚ objavili úvahy, že ľudia, ktorí nebudú očkovaní, tak si ich členské krajiny nepustia na svoje územie.

„Buď budú musieť ukázať očkovací preukaz, alebo aktuálny PCR test. Zrejme takéto obmedzenia budú. Inak povedané, ľudia, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne neočkovať, tak budú na Slovensku, alebo, keď budú chcieť ísť do zahraničia, tak si budú musieť zaplatiť PCR test,“ povedal premiér Igor Matovič k obmedzeniu v rámci cestovania.

Čo sa týka vnútroštátnych obmedzení, ak sa niekto rozhodne nedať zaočkovať proti koronavírusu, nemali by podľa Matoviča tí, čo sa dajú zaočkovať, doplácať na tých, ktorí sa nezaočkujú.

Vylúčil zásah do osobnej slobody, no mali by na Slovensku podľa neho platiť ochranné opatrenia. „Napríklad tí, čo sa nedajú zaočkovať, tak budú nosiť naďalej rúška,“ dodal Matovič.