Očkovanie proti koronavírusu na Slovensku by malo prebiehať v štyroch vlnách, pandemická komisia predstavila stratégiu vakcinácie

Pandemická komisia predstavila stratégiu vakcinácie na Slovensku. O pláne očkovania informoval po jej rokovaní infektológ Pavol Jarčuška. Ako konštatoval, aby bolo očkovanie v populácii efektívne, zaočkovať by sa malo približne 65 % obyvateľov pri štandardnom vývoji epidémie. Cieľom pre úspešné obmedzenie šírenia infekcie je teda 3,3 milióna zaočkovaných. Očkovať by sa malo postupne v štyroch vlnách podľa rizikovosti skupín.

V prvej vlne by sa očkovali zdravotnícki pracovníci, študenti zdravotníckych odborov, zamestnanci domovov sociálnych služieb, silové zložky a pracovníci kritickej infraštruktúry.

V druhej vlne by to boli pacienti nad 65 rokov a chronicky chorí, klienti domovov sociálnych služieb, imobilní, onkologickí, dialýzovaní alebo pacienti po transplantácii. Do druhej vlny očkovania by patrili aj pacienti s biologickou liečbou, autoimunitným ochorením, diabetes mellitus, neurologickými závažnými chorobami, kardiovaskulárnymi či závažnými psychiatrickými chorobami.

Tretia vlna očkovania by sa týkala špecifických komunít s vysokým rizikom šírenia ochorenia. Patriť sem budú učitelia, marginalizované rómske komunity, bezdomovci či azylanti. V štvrtej vlne by sa očkovali zvyšní obyvatelia nad 18 rokov.