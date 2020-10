Očkovanie proti koronavírusu v Nemecku bude pre niektorých ľudí dobrovoľné

Nemecký minister zdravotníctva očakáva, že očkovanie proti koronavírusu bude možné spustiť v prvom štvrťroku budúceho roka. Jens Spahn a ministerka pre výskum Anja Karliczeková v septembri vyhlásili, že najrizikovejšiu skupinu Nemcov by chceli začať očkovať v prvých mesiacoch roku 2021.

Spahn v pondelok uviedol, že splnenie tejto prognózy je na dobrej ceste. „Za dnešného stavu predpokladám, že budeme môcť začať v prvom štvrťroku budúceho roka,“ uviedol Spahn počas videokonferencie s mníchovským výskumným inštitútom Ifo.

Podľa ministra bude očkovanie dobrovoľné a spočiatku by sa malo týkať najskôr ľudí s existujúcimi zdravotnými problémami, starších ľudí a ľudí pracujúcich v domovoch sociálnych služieb. Nemecko podporuje niekoľko snáh o vývoj vakcíny. Spahn uviedol, že nakoniec by ich malo byť viac než dosť. „Ak všetky kone dobehnú do cieľa, budeme mať dosť veľa vakcín,“ dodal.