Očkovanie v Rusku proti COVID-19 naberá tempo, podľa expertov majú obmedzené zásoby vakcín

Tempo očkovania v Rusku sa zrýchlilo, no ešte stále je relatívne pomalé. Pre agentúru AP sa tak vyjadril nezávislý dátový analytik Alexander Dragan, ktorý monitoruje regionálnu mieru zaočkovanosti.

„Od začiatku januára doteraz sa tempo očkovania desaťnásobne zvýšilo. Počas novoročných sviatkov zaočkovali asi 13-tisíc ľudí denne, zatiaľ čo počas uplynulých deviatich dní odhadujem, že vakcínu dostalo denne 135-tisíc až 145-tisíc ľudí,“ uviedol s tým, že v „absolútnych číslach to vyzerá impozantne, no z hľadiska podielu je to veľmi skromné, pretože netreba zabúdať na to, že Rusko má 146 miliónov obyvateľov“.

Hrdili sa prvenstvom

Rusko sa vlani v lete hrdilo tým, že je prvou krajinou na svete, ktorá schválila vakcínu proti koronavírusu. Vyslúžilo si tým však medzinárodnú kritiku, pretože tak spravilo skôr, ako ukončilo pokročilú fázu klinických testov potrebných na potvrdenie bezpečnosti a efektívnosti Sputnika V.

S očkovaním začali v decembri, tiež ako prví na svete, no v súčasnosti s vakcinačnou kampaňou zaostávajú za desiatkami krajín, ktoré používajú západné a čínske očkovacie látky.

Ruské úrady pravidelne nezverejňujú dáta o počte zaočkovaných, no aspoň prvú dávku už pravdepodobne dostali dva milióny až 3,2 milióna ľudí.

Pomalé očkovanie vyvoláva otázky

Denis Logunov, zástupca riaditeľa Gamalejovho národného výskumného centra epidemiológie a mikrobiológie, ktoré vyvinulo Sputnik V, informoval 10. februára, že prvú dávku vakcíny dostalo 2,2 milióna Rusov, menej ako 2 %, a viac ako 1,7 milióna dostalo už obe dávky. Agentúra AP dospela analýzou správ z regionálnych médií k údaju, podľa ktorého dostalo prvú dávku do minulého týždňa asi 3,2 milióna ľudí.

Pre porovnanie, v Spojených štátoch dostalo prvú dávku viac ako 43 miliónov ľudí, teda asi 13,2 %, a oboma už zaočkovali 18,8 milióna ľudí. Ani v USA však očkovacia kampaň nie je bezproblémová.

Pomalé očkovanie v Rusku pritom vyvoláva otázky v súvislosti s rastúcim počtom západných krajín, ktoré už súhlasili s nákupom miliónov dávok Sputnika V. Ruský priamy investičný fond, ktorý financoval vývoj vakcíny a pracuje aj na jej ponuke v zahraničí, nereagoval na otázky AP, koľko dávok očkovacej látky má putovať do cudziny.

Ponúkajú milióny vakcín

Správy z médií naznačujú, že okolo 20 krajín si objednalo viac ako 200 miliónov dávok, vyjadrila sa Elena Subbotina, konzultantka pre strednú a východnú Európu v spoločnosti CBPartners. Africká únia zas v piatok informovala, že jej Rusko ponúklo 300 miliónov dávok Sputnika V.

„Musím povedať, že sa stále čudujeme, prečo Rusko teoreticky ponúka milióny a milióny dávok, zatiaľ čo nedostatočne postupuje vo vakcinácii vlastných ľudí,“ konštatovala 17. februára predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova pokračuje ruská vakcinačná kampaň „normálnym“ tempom. Minister zdravotníctva Michail Muraško sa vyjadril, že krajina plánuje do konca júna zaočkovať 60 % populácie.

Obmedzené zásoby

Experti i médiá však poukazujú na obmedzené zásoby, logistické problémy s distribúciou a tiež pochybnosti medzi ľuďmi, ktorých znepokojuje uponáhľané schválenie vakcíny. Predpisy navyše hovoria, že vakcíny musí podávať tím, v ktorom je aj lekár, aby ľudí po podaní injekcie skontroloval a v prípade silnej reakcie poskytol pomoc, čo môže v súvislosti s obmedzeným počtom lekárov tiež spôsobovať zdržanie.

Podľa Logunova uvoľnili na domáce použitie sedem miliónov dávok, ďalší milión očakávajú do konca februára a v marci plánujú vyrobiť 10 miliónov.

Dávky alokuje ministerstvo zdravotníctva a zatiaľ čo Moskovčania sa môžu dať zaočkovať v deň, keď sa rozhodnú, z iných regiónov hlásia dlhé čakacie doby. Obyvatelia karelského hlavného mesta Petrozavodsk pre agentúru AP povedali, že čakali viac ako dva týždne a ľudia z mesta Sortavala, asi 300 kilometrov západne od Petrozavodska, sa začiatkom februára prostredníctvom sociálnych sietí sťažovali, že sa na očkovanie vôbec nedokážu prihlásiť. Celé Karelsko, ktoré má asi 650-tisíc obyvateľov, dostalo dosiaľ 23 392 dávok vakcíny.