Očkovať treba aj mladých ľudí. Protilátky po prekonaní COVID-19 ich nemusia dostatočne chrániť

Očkovanie proti novému koronavírusu je zatiaľ najsilnejšou zbraňou, akou s ním možno bojovať. Vakcinačné programy sa v rôznych krajinách líšia a i samotné podávanie vakcín ide niekde pomerne rýchlo a inde zase pomaly.

Slovensko začalo očkovať najohrozenejšie skupiny – seniorov, zdravotníkov, ktorí zachraňujú životy a postupne začali dostávať prvé dávky čoraz mladší občania.

Pravdou je, že ani mladí ľudia nie sú chránení pred vírusom a ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje. Patria však do skupiny, ktorá si musí na očkovanie počkať najdlhšie.

Protilátky nestačia

Ak už mladí ľudia prekonali ochorenie, vytvorili sa u nich protilátky, ktoré ich do veľkej miery chránia pred reinfekciou, no nie úplne.

Vedcov z Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku a Naval Medical Research Center zaujímalo, ako na tom v skutočnosti mladí ľudia sú a prečo je dôležité očkovať aj ich.

Rozsiahlu štúdiu vykonali na vzorke 3 249 mladých, zdravých členoch ozbrojených síl USA vo veku od 18 do 20 rokov. Výsledky zverejnili v žurnále The Lancet Respiratory Medicine.

Dôležitý moment v očkovaní