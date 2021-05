Očkovať vakcínou od Pfizeru by sa mohli aj ľudia nad 50 rokov, Lengvarský chce znížiť hranicu už tento týždeň

Veková hranica na očkovanie vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech by sa mohla znížiť už tento týždeň. Pripustil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Uviedol, že vo štvrtok má mať k dispozícii analýzu, ktorá ak ukáže, že počet záujemcov o očkovanie je nižší ako avizované dodávky vakcíny, v čakárni by sa mala otvoriť možnosť očkovania aj pre osoby nad 50 rokov.

Ak bude podľa Lengvarského dostatok dávok vakcín od Pfizeru aj v treťom kvartáli, nevylučuje možnosť, že by si ľudia vakcíny vyberali. Doplnil, že na tento víkend sú všetky termíny na očkovanie obsadené.