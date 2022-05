Odborári hovoria o diskriminácii a odmietajú, aby peniaze z plánu obnovy išli len do štátnych nemocníc

Zdravotnícki odborári odmietajú, aby boli prostriedky z plánu obnovy alokované len do pár vybraných nemocníc. Takýto postup by Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb považoval za neférový a diskriminačný.

Prehlbovanie rozdielov

Miliarda eur na rekonštrukciu a modernizáciu má ísť podľa nich do nemocníc a slúžiť zdravotníkom a pacientom po celom Slovensku. Odborári preto žiadajú vládu, aby pri prideľovaní týchto prostriedkov postupovala otvorene a transparentne.

„Máme informácie, že malé a stredné nemocnice, ktoré nie sú v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, sa nebudú môcť uchádzať o peniaze z plánu obnovy. To by malo, samozrejme, negatívne dôsledky pre zdravotníkov, ktorí v týchto zariadeniach pracujú, ale aj pre pacientov. Zároveň to znamená vytvorenie ešte väčších rozdielov medzi štátnymi nemocnicami a tými ostatnými,“ upozornil predseda zväzu Anton Szalay.

Diskriminačný prístup

Odborári označili takýto prístup za diskriminačný. Ak podľa nich takéto rozhodnutie padne, pacienti v regiónoch zrejme z balíka peňazí z plánu obnovy určeného pre celé slovenské zdravotníctvo, neuvidia nič.

„Ide pritom o nemocnice, ktoré slúžia desiatkam tisíc obyvateľov v okresných mestách a ich spádových oblastiach. Aj preto som dnes požiadal ministra zdravotníctva o zvolanie odvetvovej tripartity, na ktorej by sa prerokovala aj táto téma,“ uzavrel Szalay.