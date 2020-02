Odborári nesúhlasia s prevodom majetku košickej univerzitnej nemocnice

Lekárske odborové združenie (LOZ) nesúhlasí s prevodom majetku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP). Odborári o tom informovali v tlačovej správe. Nevyužívaná budova v areáli zadlženej košickej univerzitnej nemocnice by sa mala stať majetkom Východoslovenského onkologického ústavu. Vláda schválila tento zámer na februárovom rokovaní.

„Sme veľmi znepokojení a nesúhlasíme so zámerom previesť jednu z potrebných budov našej nemocnice z rúk UNLP do Východoslovenského onkologického ústavu. Naša nemocnica taktiež potrebuje rozvoj a potrebuje koncepciu rastu na najbližšie roky. Úplne chápeme potreby rozvoja onkologického ústavu, avšak poukazujeme na to, že UNLP má nedostatok lôžok pre doliečovanie a pre dlhodobo chorých pacientov,“ povedal predseda LOZ pri UNLP Košice Martin Paulo. Tieto lôžka by podľa neho po rekonštrukcii mali byť umiestnené práve v tejto historickej budove.

Na košickú nemocnicu sa roky zabúda, tvrdí predseda LOZ

„Je chvályhodné, že vláda konečne začala obnovu nemocnice v Martine, Banskej Bystrici, a veríme, že sa začne aj s výstavbou univerzitnej nemocnice na Rázsochách v Bratislave. Je však nutné poukázať na to, že zásadnú investíciu a modernú koncovú nemocnicu potrebuje aj východ Slovenska,“ konštatoval predseda LOZ Peter Visolajský. Na košickú univerzitnú nemocnicu sa podľa neho roky zabúda.

Ako dodal Paulo, onkologický ústav v Košiciach preberá od stratovej štátnej nemocnice budovu, ktorú košická nemocnica nedokázala rekonštruovať pre podfinancovanie a nie preto, že by ju nepotrebovala. Tento prevod budovy je podľa neho ďalším príkladom nekoncepčnosti v manažovaní Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice a teda východoslovenského zdravotníctva. „Tesne pred voľbami by sa takéto nekoncepčné a rýchle prevody majetku nemali diať,“ uzavrel.

Zvýšenie základného imania v piatich štátnych nemocniciach

Kabinet v polovici februára schválil zvýšenie základného imania v piatich štátnych nemocniciach. Finančné prostriedky na úrovni 14 mil. eur budú vyčlenené zo štátnych finančných aktív. Základné imanie sa má zvýšiť vo forme peňažného vkladu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb o 5 miliónov eur, Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb o 2 milióny eur a v Nemocnici Poprad rovnako o 2 milióny eur.

Vláda tiež rozhodla o navýšení základného imania vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb peňažným vkladom v sume 2 milióny eur a tiež nepeňažným vkladom v hodnote 480-tisíc eur a vo Východoslovenskom onkologickom ústave peňažným vkladom 3 milióny eur a nepeňažným vkladom 4,19 milióna eur. Nepeňažný vklad v oboch spomínaných prípadoch tvorí vklad nehnuteľností v správe Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.