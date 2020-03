Odborníci z STU a firma Matador vyvíjajú prototyp pľúcneho ventilátora na pomoc chorým na Covid-19

Slovenská technická univerzita (STU) v spolupráci so spoločnosťou Matador Group spustila výskumný projekt, ktorého cieľom je vyvinúť prototyp pľúcneho ventilátora na pomoc pacientom s ochorením Covid-19.

Východiskom je štúdia z MIT

Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca STU Fedor Blaščák, východiskom pre vývoj prototypu je vedecká štúdia z roku 2010 Design and Prototyping of a Low-cost Portable Mechanical Ventilator od výskumníkov z Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Boston University.

„Za STU vkladáme do projektu našich najlepších odborníkov – tím okolo docenta Jána Vachálka zo Strojníckej fakulty STU a vývojárov z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU pod vedením profesora Františka Duchoňa, ktorí deklarovali schopnosť vyrobiť prototyp aj s vylepšeniami,“ povedal v tejto súvislosti rektor STU Miroslav Fikar.

Záložné riešenie použiteľné v extrémnej situácii

Podľa šéfa výskumu v Matador group Maroša Mudráka je pľúcna ventilácia z technického hľadiska zložitý prístroj a chystaný prototyp vôbec nemožno porovnávať s produktami oficiálnych výrobcov.

„Vzniká ako záložné riešenie použiteľné v extrémnej situácii, akú dnes, žiaľ, pozorujeme v Taliansku či v Španielsku. Chceme vyrobiť prístroj, ktorý bude bezpečný a bude použiteľný iba v prípade vyčerpania dostupných ventilátorov schválených na klinické použitie,“ zdôraznil. Tím, ktorý pracuje na prototype, je zložený zo strojárov a robotikov, pričom vývoj konzultujú s lekárskymi špecialistami z oblasti anestéziológie.

Autori projektu sa odvolávajú na údaje Inštitútu zdravotnej politiky ohľadom predikcie šírenia ochorenia Covid-19 na Slovensku. Podľa odhadu bez obmedzení bude slovenský zdravotnícky systém schopný zvládnuť 550 ventilovaných pacientov s Covid-19. V najkritickejších momentoch nákazy však údajne môže na Slovensku potrebovať dýchací prístroj viac ako tritisíc ľudí.