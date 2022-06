Odborník radí sa pred letnou dovolenkou zaočkovať proti koronavírusu, nie všetky krajiny sú na tom tak dobre ako my

Cestujúci pred odchodom do zahraničia by napriek výrazne zlepšenej epidemickej situácii vo svete mali naďalej sledovať informácie o vývoji pandémie.

Podľa epidemiológa ministerstva zdravotníctva a lekára Petra Sabaku nie všetky krajiny sú na tom tak dobre ako Slovensko, ale nie je dôvod na obavy.

Vo svete sa šíria opičie kiahne

Odborník odporúča pred cestou na letnú dovolenku v zahraničí dať sa očkovať proti ochoreniu COVID-19 tým, ktorí ho neprekonali a nie sú zaočkovaní.

„Inak nie je potrebné dodržiavať žiadne zvláštne opatrenia. V prípade opičích kiahní je treba mať na pamäti, že vírus sa prenáša úzkym kontaktom s nakazeným,“ upozornil vo štvrtok Sabaka s tým, že sa neprenáša vzduchom tak ako COVID-19.

„Ak sa človek nevystavuje úzkemu kontaktu s viacerými ľuďmi v oblastiach s vyšším výskytom opičích kiahní, ako napríklad Londýn alebo Madrid, tak je riziko nákazy minimálne,“ uviedol epidemiológ.

Delta sa veľmi rýchlo šírila

Tohtoročné leto je po dvoch rokoch podľa Sabaku už bezpečné na cestovanie. „Minulú sezónu bola situácia ovplyvnená najmä tým, že sa šíril v Európe nový variant koronavírusu, ktorý na Slovensku nebol. Delta variant bol omnoho nákazlivejší a smrteľnejší,“ pripomenul. Preto ľudí vyzývali dovolenkovať na Slovensku a aby sa pri pobyte v zahraničí dali zaočkovať.

„Situácia je tento rok iná, pretože jednotlivé varianty a subvarianty sú vo svete viac-menej rovnomerne rozložené, čo sa týka ochorenia COVID-19. Momentálne neexistuje variant alebo subvariant, ktorý by sme si mohli na Slovensko zavliecť,“ povedal Sabaka. Relatívne dobrou správou pre dovolenkárov je podľa neho aj to, že v súčasnosti nie sú krajiny, kde by sa koronavírus šíril citeľne viac ako na Slovensku.

Očkovaní si môžu užívať dovolenku naplno

Tvrdí, že ľudia sa tak pri vycestovaní do zahraničia nemusia obávať výrazne horšej situácie. Pri kontakte s inými ľuďmi odporúča dodržiavať isté opatrenia, hoci nie sú výrazne obmedzujúce.

„Ten, kto už prekonal ochorenie COVID-19 alebo je zaočkovaný, a ak by sa aj na dovolenke nakazil subvariantom koronavírusu omicron, ktorý momentálne všade dominuje, tak ochorenie by nemalo byť vážne a nemalo by mať väčšie následky,“ ubezpečil Sabaka.

Ľudia, ktorí toto ochorenie prekonali a sú očkovaní tromi dávkami, sa podľa neho v podstate nemusia obávať a môžu si dovolenku užiť ako v predpandemickom období.