Odmena pre zdravotníkov v prvej línii nemusí byť vyplatená lekárom, ktorí prišli o povolenie

Slovenská lekárska komora (SLK) upozorňuje na problém pri vyplácaní odmien pre zdravotníkov v prvej línii. Nárok na odmenu si podľa komory nevedia uplatniť lekári, resp. zamestnávatelia zdravotníkov, ktorých povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bolo medzičasom zrušené.

„Takíto poskytovatelia v súčasnosti už nemajú prístup k aplikácii Národného centra zdravotníckych informácií, prostredníctvom ktorej sa nárok na odmenu uplatňuje,“ uviedla mediálna manažérka SLK Nancy Závodská.

Lekárska komora zdôrazňuje, že do tejto skupiny patria najmä zdravotníci, ktorí ukončili činnosť predovšetkým z dôvodu odchodu do dôchodku. „To znamená, že ide o osoby, ktoré napriek tomu, že patrili do rizikovej skupiny, poskytovali v neľahkých podmienkach zdravotnú starostlivosť pacientom,“ skonštatovala SLK. Neuhradenie odmien spomínaným skupinám by komora považovala za nespravodlivé a diskriminujúce.

SLK sa preto obrátila listom na Ministerstvo zdravotníctva SR. „Pevne veríme, že kompetentní nájdu spôsob, aby si spomínaní zdravotníci mohli uplatniť nárok na odmenu za prácu, ktorú vykonali od 1.apríla 2020 do 31. júla 2020,“ uzavrela komora.