Opakovaný eRecept šetrí čas lekárovi aj pacientovi, výber liekov je však možný až po uplynutí stanovenej lehoty

Opakovaný eRecept šetrí čas lekárovi aj pacientovi. Ide o službu Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorá šetrí čas lekárovi aj pacientovi. Pripomenula to v tlačovej správe hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.

Predpisovanie opakovaného eReceptu podľa nej môžu lekári využiť najmä v prípade chronicky chorých pacientov. Vďaka tejto službe pacienti ušetria cestu do ambulancie len pre vyzdvihnutie receptu, čo je obzvlášť dôležité v tomto pandemickom období.

Výber zdravotníckych pomôcok či liekov

„Opakovaný eRecept je ďalšou proklientskou službou NCZI pre lekárov a pacientov, ktorá šetrí čas a zvyšuje pohodlie klientov. O predpísaní digitálneho opakovaného eReceptu rozhoduje vždy lekár prvého kontaktu alebo špecialista. Lekár tiež určí periódu výberu a maximálny počet výberov. Platnosť eReceptu je maximálne jeden rok a maximálna dávka je najviac na tri mesiace. Opakovaný eRecept môže lekár predpísať na lieky, dietetické potraviny alebo zdravotnícke pomôcky,” vysvetlila Sivá.

Dodala tiež, že prvý výber lieku alebo dietetickej potraviny musí pacient urobiť do siedmych dní od vystavenia predpisu a prvý výber zdravotníckej pomôcky musí vykonať do 30 dní od predpisu.

Pre výber sú stanovené lehoty

Pre opakovaný výber eReceptu sa pacient dostaví do lekárne po uplynutí lekárom určenej doby, a tento postup sa môže vždy opakovať, a to až do chvíle, kým nie sú vyčerpané všetky povolené výdaje.

Dôležité je upozorniť na to, že lieky, dietetické potraviny či zdravotnícke pomôcky nie je možné vybrať z lekárne pred stanovenou lehotou naraz na celé obdobie, ale je možné si ich vybrať napríklad aj po uplynutí stanovenej lehoty.

Opakovaný eRecept môže lekár kedykoľvek zneplatniť. Je naň zároveň možné predpísať takmer akýkoľvek liek, výnimkou sú len antibiotiká a omamné látky.