Opatrenia krajín voči koronavírusu sú nevyhnutné, šéf WHO vyzýva k ešte drastickejším krokom

Reštriktívne opatrenia, ktoré európske štáty prijali v reakcii na nárast prípadov nákazy novým koronavírusom, sú podľa regionálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hansa Klugeho „absolútne nevyhnutné“ pre zastavenie pandémie. V takomto „bezprecedentnom čase“ budú možno potrebné ešte drastickejšie kroky, varoval počas štvrtkového brífingu.

Kluge vyzval krajiny a ich občanov, aby boli vo svojom úsilí dostať vírus pod kontrolu „nekompromisní“. Zároveň podotkol, že vo väčšine prípadov sa vírus šíri doma, vo vnútorných priestoroch a v komunitách, ktoré nedodržiavajú ochranné opatrenia.

„Tieto opatrenia nás majú dostať pred krivku a vyrovnať ju. Je teda na nás, aby sme ich prijali, kým je ich stále relatívne ľahké nasledovať, namiesto toho, aby sme išli ťažkou cestou,“ povedal popredný európsky predstaviteľ WHO.

Európa by sa mohla vyhnúť úmrtiam

Koronavírus je podľa Klugeho teraz piatou hlavnou príčinou úmrtí v Európe a poznamenal, že región nedávno prekročil hranicu hlásenia 8 000 úmrtí denne. Vysoké čísla by sa podľa neho z časti dali pripisovať rozsiahlejšiemu testovaniu, najmä medzi mladými ľudí, no len za 10 dní Európa zaznamenala milión nových prípadov.

Epidemiologické modely naznačujú, že ak by 95 percent ľudí nosilo rúška a fungovali by ďalšie opatrenia spoločenského odstupu, Európa by sa mohla do februára vyhnúť 281-tisíc úmrtiam, upozornil Kluge s tým, že uvoľnenie opatrení by, naopak, mohlo do januára viesť k päťnásobnému zvýšeniu počtu úmrtí.

Krajiny by mali konať rýchlo

Európsky regionálny šéf WHO odmietol kritizovať krajiny za príliš rýchle ukončenie lockdownov bez dodržania odporúčaní organizácie. Zároveň uviedol, že je potrebné nastoliť rovnováhu, pretože predchádzajúce obmedzenia boli „neudržateľné“.

Katie Smallwood, popredná európska predstaviteľka WHO pre núdzové situácie, vyzvala krajiny, aby konali rýchlo. Uznala, že systémy dohľadu a reakcie sú v niektorých krajinách nedokonalé, no je potrebné sa ďalej snažiť.

„Aj keď nastane nárast prípadov, musíme sa naďalej snažiť testovať každý prípad, kontaktovať, identifikovať a vystopovať všetky kontakty,“ dodala.