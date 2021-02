Orbán: Maďarsko zaočkuje do konca mája o tri a pol milióna ľudí viac než porovnateľné krajiny Európy

Maďarsko vďaka nasadeniu čínskych vakcín do konca mája zaočkuje proti koronavírusu viac ľudí, než sa podarí iným európskym krajinám s porovnateľnou populáciou. Vyhlásil to v piatok maďarský premiér Viktor Orbán.

„Ak začneme používať čínske vakcíny, čo sa čoskoro stane, tak do Veľkej noci dokážeme zaočkovať každú osobu, ktorá sa doteraz zaregistrovala,“ povedal Orbán.

Takmer desaťmiliónová krajina

V krajine s necelými desiatimi miliónmi obyvateľov záujem o podanie vakcíny doteraz vyjadrilo takmer 2,5-milióna ľudí.

Situácia sa podľa premiéra vyvíja tak, že do konca mája alebo začiatku júna môže byť zaočkovaných 6,8-milióna ľudí.

„Ak porovnáme maďarský vakcinačný plán so situáciou v Európe, Maďarsko môže do konca mája zaočkovať o 3,5-milióna ľudí viac, než iná európska krajina s rovnakou veľkosťou a populáciou. Myslím si, že je to vynikajúce,“ povedal Orbán.

Používajú aj ruský Sputnik

Vakcínu proti koronavírusu od čínskej firmy Sinopharm maďarské regulačné úrady schválili pre núdzové použitie koncom minulého mesiaca. Maďarsko sa stalo prvou krajinou v Európskej únii, ktorá tak urobila.

Krajina môže pri očkovaní okrem nej využívať látky od spoločností Pfizer a BioNTech, Moderna, AstraZeneca aj ruskú vakcínu Sputnik V.

Podľa skoršieho vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí sa Maďarsko sa dohodlo na kúpe 5 miliónov dávok spomínanej čínskej vakcíny, čo je dosť na zaočkovanie 2,5 milióna ľudí. Vakcínu podľa ministerstva doručia v štyroch várkach počas štyroch mesiacov.