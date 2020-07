Pacienti sa sťažujú na dlhé čakacie lehoty, plánované vyšetrenia sa posúvajú až o dva mesiace

Mnohí pacienti musia počítať s obmedzenou dostupnosťou plánovaných vyšetrení. Pre agentúru SITA to uviedla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.

Konštatovala, že plánované vyšetrenia a výkony u špecialistov sa niekedy posúvajú aj o viac ako dva mesiace.

Ako vyplýva z anketovej otázky, ktorú asociácia zverejnila na svojom webe, dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa po ukončení núdzového stavu nezlepšila podľa viac ako polovice opýtaných.

Mnohí zdravotníci čerpajú dovolenku

Za obmedzenou dostupnosťou plánovaných vyšetrení je podľa Lévyovej potrebné vidieť personálne, kapacitné a technické možnosti jednotlivých ambulancií.

„Potom sú tu zvýšené nároky na zdravotníkov, ktorí nemohli čerpať dovolenku počas núdzového stavu a mnohí nevyčerpali ani tú minuloročnú, a tento rok majú na ňu rovnako nárok. V zdravotníctve pracuje veľa žien a matiek, ktoré sa potrebujú počas letných prázdnin postarať o svoje deti,“ uviedla prezidentka AOPP.

Lévyová však upozorňuje, že pri obmedzenom a následne letnom, dovolenkovom režime by pacienti nemali zanedbávať svoj zdravotný stav a liečbu. V prípade jeho zhoršenia by mali vyhľadať pomoc u zastupujúceho lekára, prípadne v rámci pohotovostných služieb, alebo ak sa objavia akútne príznaky ochorenia, mali by mať poskytnutú urgentnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Návštevnosť ambulancií poklesla

Činnosť niektorých ambulancií sa počas mesiacov trvania koronakrízy zúžila len na akútne prípady. Asociácia na to upozorňovala v rámci prieskumu. Niektorí lekári neordinovali vôbec a k iným sa zasa zdráhali prísť samotní pacienti. Podľa údajov zdravotných poisťovní návštevnosť ambulancií poklesla od 20 do 50 percent, v niektorých špecializovaných ambulanciách o 70 percent.