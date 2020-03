Palestínčania obmedzia cestovanie a turizmus, zatvoria aj Chrám narodenia Pána

Irán postaví kontrolné stanovištia s cieľom obmedziť cestovanie medzi veľkými mestami. Minister zdravotníctva tiež vo štvrtok vyzval obyvateľov, aby obmedzili používanie papierových peňazí. Dôvodom je snaha obmedziť šírenie nového koronavírusu, ktorý v islamskej republike zabil najmenej 107 ľudí. Irán hlási celkovo 3513 potvrdených prípadov nákazy.

Minister Saíd Namaki nové opatrenia oznámil počas tlačovej konferencie, ktorú vysielala televízia. Okrem iného tiež povedal, že školy a univerzity v krajine zostanú zatvorené až do sviatku Nourúz, perzského nového roka, ktorý bude 20. marca.

Obyvateľom okrem obmedzenia používania papierových peňazí odporučil aj, aby na čerpacích staniciach zostali sedieť v autách a počkali, kým im natankujú zamestnanci.

Palestínske úrady tiež vo štvrtok oznámili, že Chrám narodenia Pána v Betleheme bude v súvislosti s epidémiou až do odvolania uzavretý pre verejnosť. Očakávalo sa pritom, že pamiatka, rovnako ako po minulé roky, pritiahne počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov desiatky tisíc návštevníkov.

Turistom nepovolia vstup na Západný breh

Dva týždne by mali byť zatvorené aj ďalšie kostoly a posvätné miesta v Betleheme. Palestínske ministerstvo zdravotníctva zároveň upozornilo, že turistom nepovolí vstup na Západný breh. Nespresnilo však, ako dlho bude tento zákaz trvať.

Oznámenie prišlo v čase, keď sa objavilo podozrenie na prvé prípady nákazy na palestínskych územiach. Štyria Palestínčania mali pozitívne testy na nový koronavírus, no vzorky ešte odoslali na overenie do Izraela.

Rovnako vo štvrtok varovali Spojené arabské emiráty svojich občanov aj zahraničných obyvateľov, aby necestovali do zahraničia, pretože im po návrate do krajiny hrozí karanténa. Spojené arabské emiráty sú domovom asi deviatich miliónov ľudí, no iba zhruba milión tvoria ich občania.

Saudská Arábia zakázala vstup do posvätných miest

Epidémia koronavírusu narušila náboženský život na Blízkom východe. Saudská Arábia napríklad v stredu pre obavy zo šírenia vírusu zakázala pútnikom vstup do posvätných miest Mekka a Medina, zatiaľ čo Irán zrušil tradičné piatkové modlitby vo všetkých provinčných hlavných mestách.

Na Blízkom východe registrujú vyše 3740 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, väčšinu v Iráne.

Celosvetovo sa novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, nakazilo už vyše 95-tisíc ľudí a podľahlo mu vyše 3 200 osôb vo viac ako 80 krajinách.