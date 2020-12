Pandemická komisia navrhuje sprísňovanie opatrení pre zhoršujúcu sa situáciu na Slovensku (video)

aktualizované 18.40 hod.

Pandemická situácia sa na Slovensku za posledný týždeň vážne zhoršila. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Situácia je podľa neho natoľko vážna, že pandemická komisia v piatok 11. decembra prehodnocovala svoje stanoviská z predchádzajúceho týždňa. Do ďalších dní navrhuje výrazné sprísňovanie opatrení.

Ako Krajčí uviedol, pandemická komisia odporučila vláde prehodnotiť opatrenia, ktoré boli avizované tento týždeň. Dospela k názoru, že je potrebné zaviesť čo najskôr podobný lockdown, teda zákaz vychádzania, aký bol pred celoplošným testovaním. Bolo by teda povolené vychádzať z domu do práce, deti by mohli chodiť do škôl a škôlok, chodiť by sa mohlo do najbližšieho obchodu pre nevyhnutné veci.

Povolené by bolo vychádzanie z dôvodu starostlivosti o blízku osobu, venčenie zvieraťa a návštevy prírody, avšak len v rámci okresu. Zákaz vychádzania by mal platiť do 10. januára. „Čím neskôr lockdown zavedieme, tým dlhšie musí trvať, aby sme sa mohli dostať k pozitívnym číslam, ktoré umožnia uvoľniť opatrenia v krajine,“ vysvetlil minister.

Epidemiologička Henrieta Hudečková uviedla, že podstatou navrhovaných opatrení je obmedzenie mobility. „Ak niečo neurobíme, dostaneme sa do veľmi zlej situácie, z ktorej sa môžeme pomerne dlhú dobu dostávať naspäť,“ povedala.