Pellegrini si nemyslí, že by mal štát súkromným firmám nakupovať nové prístroje do nemocníc

Premiér nevidí dôvod, prečo by mal štát z peňazí daňových poplatníkov súkromným firmám nakupovať nové prístroje. Predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Peter Pellegrini to povedal na piatkovom brífingu po stretnutí s dekanmi lekárskych fakúlt.

Ako uviedol, nebol zástancom toho, aby sa slovenské zdravotníctvo niekde privatizovalo a bolo v súkromných rukách, ale často ide o súkromné akciové spoločnosti, ktoré vlastnia napríklad finančné skupiny. Štát si podľa premiéra nakúpi napríklad CT alebo magnetickú rezonanciu do svojich nemocníc, kde to potrebuje.

Súkromné spoločnosti, keďže chcú podnikať v zdravotníctve, si majú prístroje zakúpiť samy. „Alebo nech nám nemocnicu odovzdajú a my tam kúpime, čo treba. Bude však štátna,“ konštatoval.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) minulý týždeň avizovala, že žiada poriadok a transparentnosť v kapitálových výdavkoch. Asociácia podľa jej prezidenta nie je proti tomu, aby kapitálové prostriedky dostávali štátne nemocnice. Žiadajú však rovnaký meter na všetkých, aj nemocnice združené v ANS.

„Do konca roka 2019 ani jedna nemocnica v ANS nedostala žiadne kapitálové prostriedky. Občan tejto republiky si zaslúži posteľ aj v štátnej, aj v neštátnej nemocnici. Zatiaľ prišli len do štátnych zariadení,“ konštatoval Marián Petko.

Ak by sa obrátili na Európsku komisiu, či má štát túto povinnosť aj voči nemocniciam združeným v ANS, pravdepodobne by uspeli. Vyplýva to z právnej analýzy, ktorú si dala asociácia vypracovať. Podanie podnetu ešte asociácia zváži.