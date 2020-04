Penta doviezla na Slovensko zdravotnícky materiál za päť miliónov eur

Penta doviezla na Slovensko zdravotnícky materiál za 5 miliónov eur. V aktuálnej dodávke sa nachádza okolo šesť miliónov rúšok, ochranné štíty a obleky pre zdravotníckych pracovníkov, respirátory FFP2, vyše 60 paliet vitamínov a potravinových doplnkov.

Zdravotnícky materiál už v týchto dňoch dostáva personál v nemocniciach a poliklinikách Svet zdravia a ProCare a lekárňach Dr.Max. V tlačovej správe o tom informoval hovorca investičnej skupiny Penta Gabriel Tóth.

Penta v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera zabezpečuje tiež odovzdanie niekoľko stotisíc kusov ochranných pomôcok ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí nepatria do skupiny Penta. Dôvera už poskytla respirátory FFP2 do viacerých nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Prioritou sú ochranné pomôcky pre ľudí v prvej línii

„Našou primárnou snahou je zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v prvej línii boja s pandémiou, teda pre lekárov, sestry či lekárnikov. Intenzívne pracujeme na tom, aby dodávky medicínskeho materiálu pokračovali a boli sme tak na očakávaný nápor pacientov podľa možností čo najlepšie pripravení,“ uviedol spolumajiteľ Penta Investments Eduard Maták.

Na boj s pandémiou Penta vynaloží 15 miliónov eur

Investičná skupina Penta vynaloží celkovo viac ako 15 miliónov eur na boj s pandémiou. Okrem nákupu špeciálneho zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok investuje do technických a medicínskych príprav zdravotníckych zariadení a lekární.

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 44-tisíc ľudí a v roku 2018 dosiahla hodnota aktív skupiny 10,4 miliardy eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.