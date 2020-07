Personál a klienti CSS Vita vitalis v Prešove sú v karanténe, môže za to lekár pozitívny na Covid-19

Personál a klienti Centra sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove sú v karanténe. Priamo v zariadení ostalo 175 ľudí, z toho 63 zamestnancov a 112 klientov. V domácej karanténe je ďalších 44 pracovníkov. Dôvodom je, že prišli do kontaktu s lekárom, ktorý mal pozitívny test na COVID-19.

Pozitívny test mala aj sestra

Ako agentúre SITA potvrdila poverená riaditeľka zariadenia Terézia Sisáková, v karanténe priamo v zariadení ostali od stredajšieho popoludnia všetci klienti a tiež zamestnanci, ktorí boli na zmene a mohli prísť do kontaktu s nakazenými.

„V karanténe sme odvtedy, čo nás služobný lekár aj jeho zdravotná sestra mali pozitívne výsledky na COVID-19, o čom nás hneď informovali. Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) sme okamžite podali správu, aby nám dali pokyny na opatrenia, ktoré máme dodržiavať a dali nás testovať,“ uviedla Sisáková.

Ako doplnila hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom zariadenia, Daša Jeleňová, kraj v stredu zabezpečil rýchlotesty pre tých prijímateľov a zamestnancov, ktorí boli alebo mohli prísť do styku s lekárom a sestrou, ktorí v zariadení uplynulý týždeň ordinovali. „Všetky výsledky boli negatívne,“ uviedla hovorkyňa.

Reagovali veľmi rýchlo

Následne v spolupráci s RÚVZ prebehlo vo štvrtok ďalšie testovanie na ochorenie COVID-19 presnejšími PCR testami 63 zamestnancov, ktorí boli v práci. V piatok budú testovať aj všetkých 112 klientov.

„V tejto súvislosti sme reagovali veľmi rýchlo aj preto, že odbery vzoriek vykonávajú priamo zamestnanci, ošetrujúce sestry tohto zariadenia, ktoré sme na tento účel vyškolili,“ informovala hovorkyňa.

V zariadení boli zároveň v súvislosti s hláseným pozitívnym nálezom u ošetrujúceho lekára a jeho zdravotnej sestry prijaté aj sprísnené opatrenia.

„Na vzniknutú situáciu sme zareagovali okamžite prijatím karanténneho režimu s vyčlenenými červenými zónami, zákazom návštev, zvýšenou dezinfekciou, doplnením potrebných ochranných pomôcok, najmä respirátorov FFP3 a samozrejme aj testovaním,“ skonštatovala Jeleňová.

Riadia sa krízovým plánom

Ako dodala, všetky ďalšie kroky a opatrenia sa budú vyvíjať od výsledkov PCR testovania, ktoré budú oznamované postupne pravdepodobne už od zajtrajšieho dňa.

„Dovtedy sa riadime krízovým plánom, v zariadení sa dodržiavajú všetky sprísnené režimy a protiepidemické nariadenia,“ uviedla hovorkyňa.

„V piatok večer by sme mali vedie, ako na tom sme. Zatiaľ nikto žiadne príznaky nemá,“ skonštatovala Sisáková. Ako dodala, dodržiavajú všetky nariadené opatrenia a zároveň pripravujú prijímateľov na piatkové testovanie.

„Zatiaľ to zvládame dobre. Prevádzka je momentálne zabezpečená ako dvojzmenná tak, aby sme to zvládli minimálne tie tri dni, ktoré očakávame, že tu budeme. Zamestnancov sme si rozdelili, aby si aj oddýchli a riešime to tak, aby tí, ktorí majú skúsenosti s prácou, ktorú vykonávajú opatrovateľky, vykonávali činnosť pri klientoch,“ uviedla pre agentúru SITA poverená riaditeľka zariadenia.