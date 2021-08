Pfizer aj Moderna odporúčajú preočkovanie, niektoré krajiny už na to pristúpili. Na Slovensku sme zajedno s EÚ

Koncom júla spoločnosť Pfizer zverejnila predbežné výsledky klinických skúšok, ktoré naznačujú, že tretia dávka ich vakcíny Comirnaty proti ochoreniu COVID-19 vytvorenej v spolupráci s firmou BioNTech silne posilňuje ochranu pred variantom Delta.

Hladiny protilátok treťou dávkou vakcíny podľa dostupných údajov narastú až päťnásobne u ľudí od 18 do 55 rokov. Vo vekovej kategórii od 65 do 85 rokov narastú dokonca 11-násobne viac ako po druhej dávke. Informovala o tom televízna stanica CNN.

Aj spoločnosť Moderna vyrábajúca vakcínu Spikevax vo štvrtok zverejnila vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že ochrana pred vírusom SARS-CoV-2 po očkovaní ich vakcínou je rovnako účinná minimálne šesť mesiacov.

Napriek tomu sa pre denník The New York Times zástupcovia firmy vyjadrili, že tretia dávka vakcíny„bude pravdepodobne potrebná na to, aby sme sa v zimnom období na severnej pologuli cítili čo najbezpečnejšie“.

Povolená tretia dávka

K tejto teórii sa prikláňajú aj štáty ako Nemecko, Francúzsko či Izrael, ktoré už dnes ponúkajú možnosť nechať sa zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 niektorým ohrozenejším skupinám obyvateľov.

Starší ľudia či pacienti s oslabenou imunitou tak majú možnosť absolvovať tretie kolo očkovania mRNA vakcínou. Napriek tomu sa odborníci stále nezhodli na tom, či je tretia dávka vôbec potrebná.

Niektorí vedci totiž tvrdia, že samotné dve dávky poskytujú dostatočnú ochranu aj pred obávaným extrémne infekčným variantom Delta a vlády by sa mali zamerať na očkovanie tých ľudí, ktorí ešte zaočkovaní nie sú a vakcíny odmietajú.

V EÚ máme iný problém

Očakáva sa pritom, že Pfizer požiada americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) o schválenie podania tretej dávky v Spojených štátoch ešte tento mesiac. Americká vláda sa otázkou preočkovania bude musieť čoskoro zaoberať.

Európske úrady, zdá sa, túto otázku neriešia, zápasia totiž z iným problémom.