Pfizer umožní vyrábať liek proti koronavírusu aj chudobnejším krajinám a bez licenčných poplatkov

Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer podpísala dohodu o tom, že umožní iným výrobcom liekov vo svete bez licenčných poplatkov vyrábať jej tabletku proti ochoreniu COVID-19. Znamená to, že liečba ochorenia by mohla byť dostupná pre viac ako polovicu svetovej populácie.

Niektorých veľkých krajín sa dohoda netýka

Firma Pfizer vo vyhlásení v utorok uviedla, že poskytne licenciu na svoje antivirotikum medzinárodnej organizácii Medicines Patent Pool podporovanej Organizáciou Spojených národov. To umožní výrobcom generických liekov produkovať antivirotikum v 95 štátoch, v ktorých žije zhruba 53 percent obyvateľstva sveta.

Dohoda sa však netýka niektorých veľkých krajín, ktoré pandémia koronavírusu ničivo zasiahla. Brazílska farmaceutická firma by, napríklad, mohla získať licenciu na výrobu lieku na export do iných štátov, ale nemohla by liek firmy Pfizer genericky vyrábať pre brazílsky trh.

Rýchlejšie ukončenie pandémie

Zdravotnícki predstavitelia napriek tomu tvrdia, že dohoda so spoločnosťou Pfizer by mohla pomôcť k rýchlejšiemu ukončeniu pandémie.

Na základe dohody nebude Pfizer dostávať licenčné poplatky za predaj lieku proti ochoreniu COVID-19 v nízkopríjmových krajinách dovtedy, kým Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bude považovať šírenie ochorenia COVID-19 za pandémiu.