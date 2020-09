Plač a popieranie. Ľudia reagujú na výsledky testov na COVID-19 rôzne

Odkedy začal počet Slovákov nakazených koronavírusom stúpať, epidemiológovia pracujú od rána do večera. Dohľadávanie kontaktov je čoraz náročnejšie.

„Začíname pracovať o šiestej ráno a končíme až o polnoci,“ priznáva epidemiologický tím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave (RÚVZ BA).

„Pracujeme nielen na pracovisku, ale aj z domu, a to vrátane voľných dní – sviatkov i víkendov,“ opisujú prácu plnú nadčasov bratislavskí epidemiológovia.

Telefonát môže trvať aj hodinu

Podľa epidemiológov má každá pozitívna osoba v priemere 15-30 kontaktov, s ktorými sa musia spojiť buď telefonicky, alebo SMS-kou či e-mailom.

Jeden takýto telefonát s osobou v okruhu rizikových kontaktov môže trvať desať minút, alebo až hodinu. Dĺžka rozhovoru závisí od počtu kontaktov, s ktorými sa riziková osoba za posledné dni stretla.

Okrem toho ešte bratislavský tím obsluhuje telefonickú infolinku od ôsmej ráno do 15-tej hodiny poobede.

Niektorí popierajú výsledok testu

Na telefonáty či maily epidemiológov reagujú ľudia, ktorí sa stretli s nakazeným, rôzne.

„Niekto túto informáciu zoberie bez problémov, niekto sa rozplače, iný to zoberie negativisticky. Oslovení napríklad popierajú výsledok testu a stretli sme aj so spochybňovaním laboratórnych metodík, nariadenej dĺžky karantény či spochybňovaním protiepidemických opatrení hlavného hygienika SR,“ vykresľujú.

Za porušenie karantény hrozia problémy

Mnohí ľudia tiež nevedia, čo môžu a nemôžu robiť pred testom na COVID-19 či počas karantény.

Podľa hovorkyne RÚVZ BA Kataríny Nosálovej by ľudia v karanténe mali sledovať svoj zdravotný stav a dodržiavať nariadenie sociálnej izolácie, teda s nikým ďalším by sa nemali stretávať (s výnimkou rodinných príslušníkov, ktorí sú s touto osobou v izolácii).

Za porušenie karantény hrozí pokuta až do výšky 1 659 eur a tiež „trestné stíhanie za šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby“.

Pravidlá pre domácu izoláciu

„Nákupy je potrebné zorganizovať si s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poprosiť ich, aby ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využiť službu dovozu potravín do domácnosti,“ radí Nosálová.

Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je podľa nej samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia nedošlo.

Dodáva, že každý by mal mať počas karantény vlastný tanier, poháre a príbor, a takisto vlastný uterák. Odporúča sa však používanie jednorazových papierových a vlhčených utierok.

Kľučky, povrchy a predmety, ktorých sa členovia domácnosti často dotýkajú, by mali pravidelne dezinfikovať prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu.