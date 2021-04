Plán obnovy nemyslí na stabilizáciu a konkurencieschopnosť zdravotníkov, varuje lekárska komora

V pláne obnovy pre zdravotníctvo sa nemyslelo na stabilizáciu a konkurencieschopnosť slovenského zdravotníckeho personálu v porovnaní so zahraničím. Poukázal na to prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár.

Personál je najdôležitejší

Všetky plánované investície v rámci plánu obnovy sú podľa neho podstatné, personál je však najdôležitejší. Prezident SLK podotkol, že v tejto oblasti budú zdroje výrazne vyššie a treba s nimi počítať. V opačnom prípade je totiž podľa neho zbytočné dávať peniaze na nové budovy či prístroje, keď v nich nebude mať kto liečiť a s prístrojmi kto pracovať.

„Ľudský faktor je tá najvyššia, ale i najdôležitejšia hodnota a mám pocit, že práve na tú sa zabudlo,“ uviedol Kollár. Je podľa neho potrebné predovšetkým posilniť a prebudovať ambulantnú sieť poskytovateľov.

Suma 11 miliónov eur do súčasného ambulantného systému je však podľa Kollára iba kvapka v mori a nevyrieši zásadný problém slovenského zdravotníctva.

Chrbtová kosť všetkých zmien

„A to už nehovorím o reforme poisťovacieho systému, ktorý by mal byť chrbtovou kosťou všetkých zásadných zmien nášho zdravotníctva. Tie by mali byť charakterizované zmenou vzťahov, pravidiel, ale predovšetkým očakávaní,“ doplnil.

Kollár konštatoval, že keď sa 1,5 miliardy rozdelí na 5 rokov, ročne to bude predstavovať 300 miliónov eur. „Z čoho je aj laikovi – nefinančníkovi – jasné, že je to žalostne málo pre celé roky podvyživené a zanedbané slovenské zdravotníctvo,“ dodal.

Plán obnovy pre zdravotníctvo sa podľa prezidenta SLK zdá byť na jednej strane veľkorysý, ale na druhej strane ponúka množstvo nezodpovedaných závažných otázok.