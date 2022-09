Plat lekára aj s príplatkami sa zvýši na približne 4-tisíc eur, tvrdí ministerstvo zdravotníctva

Na základe navrhovaných zmien a započítaní rôznych príplatkov napríklad za víkendy, sviatky či nadčasy a ďalších bonusov sa mzda lekárov v nemocniciach na budúci rok zvýši v priemere o 556 eur a dosiahne približne 4-tisíc eur mesačne.

Plat sa odvíja od výšky priemernej mzdy

Na sociálnej sieti to uviedlo ministerstvo zdravotníctva aj s prehľadom, ako sa od roku 2011 menili základné platy lekárov v nemocniciach. Ako spresnilo ministerstvo, od roku 2013 sa plat lekárov odvíja od výšky priemernej mzdy.

„Začínajúci lekár bez špecializácie má dnes 1,25 násobok priemerného platu, ktorý bol na Slovensku pred dvomi rokmi. Lekár so špecializáciou má 2,3 násobok priemernej mzdy. Tento model mal za následok, že spravidla mladým lekárom bez špecializácie sa od roku 2013 zvyšovali platy len o pár desiatok eur. O niečo lepšie na tom boli lekári s nadobudnutou špecializáciou. No pri zvyšovaní platov sa vôbec nebrali do úvahy odpracované roky,“ vysvetľuje rezort s tým, že túto nespravodlivosť navrhujú ministerstvá zdravotníctva a financií odstrániť.

Rôzne druhy príplatkov

Z prehľadu základných platov vyplýva, že návrh ministerstiev zdravotníctva a financií na budúci rok predstavuje najvyššie nominálne medziročné prilepšenie lekárom od roku 2013.

Základný plat lekára bez špecializácie a praxe podľa návrhu vzrastie z tohtoročných 1 416 eur na 1 695 eur, čo je o 279 eur viac. Základný plat lekára so špecializáciou a 20-ročnou praxou sa má zvýšiť z priemerných 2 606 eur na necelých 3 028 eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 422 eur.

„K základným platom sa pripočítavajú aj rôzne druhy príplatkov, napríklad za prácu cez víkendy a sviatky, za prácu nadčas, či na základe kolektívnych zmlúv, ktoré majú jednotlivé nemocnice uzatvorené,“ dodal rezort.