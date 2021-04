Po ľahkom priebehu COVID-19 sa podľa štúdie u väčšiny amerických detí rozvinulo závažné zápalové ochorenie

Väčšina detí s vážnym zápalovým ochorením, ktoré odborníci dávajú do súvislosti s nákazou koronavírusom, mala asymptomatický priebeh ochorenia COVID-19, prípadne len mierne príznaky. Vyplýva to z novej americkej štúdie.

Nezvyčajné ochorenie zvykne byť miernejšie u detí, ktoré mali ťažší priebeh COVID-19, no i tak si viac ako polovica zasiahnutých detí vyžadovala intenzívnu starostlivosť v nemocnici.

Ukázala to analýza federálneho Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktorú v utorok zverejnil odborný časopis JAMA Pediatrics.

Štúdia predstavuje najrozsiahlejšiu analýzu prípadov multisystémového zápalového syndrómu u detí v USA a podporuje dôkazy, že v skutočnosti predstavuje oneskorenú imunitnú reakciu na COVID-19.

Vyskytlo sa aj niekoľko úmrtí

V štúdii sa venovali takmer 1800 prípadom, ktoré nahlásili CDC od marca 2020 do polovice januára. Väčšinou to boli deti mladšie ako 15 rokov, no zahrnuli prípady do 20 rokov.

Nárasty prípadov zaznamenali dva až päť týždňov po nárastoch prípadov COVID-19 a nasledovali šírenie pôvodnej infekcie z mestského prostredia na vidiek, konštatovali vedci.

Novšie údaje CDC naznačujú, že sa objavuje ďalší takýto nárast pediatrických diagnóz, ktorý je konzistentný s týmto trendom.

Počet prípadov, ktoré štáty nahlásili do 29. marca, dosiahol 3 185 a bolo medzi nimi aj 36 úmrtí, uvádza web CDC. Keďže však hlásenia štátov nie sú vždy aktuálne, nie je podľa agentúry AP jasné, u koľkých detí v USA sa tento syndróm rozvinul od skončenia štúdie.

Syndróm hlásili najprv z Európy

U väčšiny detí, ktoré prekonali COVID-19, sa následné zápalové ochorenie nerozvinie. V Spojených štátoch pozitívne testovali na COVID-19 takmer 3,5 milióna detí a tínedžerov.

Syndróm prvý raz hlásili vlani koncom zimy a na jar z Európy. Niektoré prípady, najmä tie, ktoré nasledujú po bezpríznakovom, nediagnostikovanom COVID-19, si pritom môžu lekári pri diagnostike pomýliť s Kawasakiho chorobou.

Podľa analýzy CDC bola najčastejším príznakom syndrómu horúčka a najmenej v polovici prípadov sa objavili aj bolesti brucha, zvracanie, hnačka a červené vyrážky.

Takmer tretina detí mala aj zápal srdcového svalu alebo iné srdcové problémy. Tieto symptómy sa pritom najzriedkavejšie objavovali u detí do štyroch rokov, ktorých liečba tiež menej často vyžadovala intenzívnu starostlivosť.