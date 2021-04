Počet neCOVIDových pacientov ďaleko prevyšuje tých s COVID-19. Napriek tomu stále fungujú "červené" urgenty

Činnosť urgentného príjmu každej nemocnice, ktorá nejaký má, je nepretržitá. Úlohou tohto oddelenia, či už je I. alebo II. typu, je v prvom rade poskytnúť pacientovi čo najrýchlejšiu a najkvalitnejšiu odbornú pomoc.

Pre pandémiu koronavírusu však zranení a tí, ktorí do nemocnice prišli s iným ochorením ako COVID-19, museli často čakať. V posledných týždňoch sa ale epidemiologická situácia výrazne zlepšuje, a tak nielen nemocnice dúfajú, že sa budú môcť vrátiť k bežnej praxi.

Nielen, že by sa tým zjednodušil pracovný proces zdravotníckeho personálu, ale najmä by sa zlepšila starostlivosť o pacienta. Aktuálne sa totiž pokojne môže stať, že 88-ročný človek čaká na urgentnom príjme na potrebné vyšetrenia aj 12 hodín.

Výjazdy záchranárov

V mnohých nemocniciach sa kvôli pandémii preto zriadili dva urgentné príjmy, jeden „červený“ pre pacientov s podozrením na infekciu vírusom SARS-CoV-2 a jeden „biely“ pre ostatných. Červené urgenty sú však zdá sa už v mnohých nemocniciach zbytočné.

„Celkový počet COVID-výjadzov, teda pre suspektného aj pozitívneho pacienta, máme v tomto období na relatívne lepších hodnotách,“ uvádza hovorca Záchrannej služby Košice (ZSKE) Viktor Wurm.

Konkrétne v utorok 20. apríla všetky posádky ZSKE v troch samosprávnych krajoch pomáhali iba asi 30 COVID pacientom. „Pre porovnanie, počas najkritickejšieho obdobia pandémie kulminovali čísla COVID výjazdov okolo 120 až 130 denne,“ dodal Wurm.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach (UNLP) má dva urgentné príjmy v dvoch samostatných pracoviskách, na základe pokynov a nariadení rezortu zdravotníctva červený a biely, pričom jeden sa nachádza na Rastislavovej ulici a druhý na Tr. SNP.

Napriek nižšiemu počtu výjazdov záchranárov však na bielom urgente na Tr. SNP mal podľa informácií portálu vZdravotníctve.sk minulý týždeň v utorok jeden zo starších pacientov čakať na vyšetrenia 12 hodín. Prečo?

Čakanie v Košiciach

Hovorkyňa nemocnice Monika Krišková vysvetlila, že v tomto konkrétnom prípade bola zrejme pacientovi „poskytnutá kompletná forma nadštandardných vyšetrení“, čo malo za následok dlhšie čakanie na urgentnom príjme. To, že to bolo 12 hodín, ale nemocnica popiera.

Krišková ďalej vysvetlila, že v prípade pádov a úrazov, ako aj v prípade starších pacientov, pacientov s prípadnými pridruženými ochoreniami či v prípade nejasných okolností úrazu, je nutné komplexné vyšetrenie tamojších špecialistov.

Takýto pacienti preto podstupujú časovo náročné vyšetrenia, ako sú CT, traumatologicko-ortopedické, neurochirurgické, neurologické a RTG vyšetrenie, ale aj komplexné odbery krvi či interné vyšetrenia.

„Sú to časovo náročné vyšetrenia, pri ktorých je nevyhnutné počkať na výsledky a presný popis a zhodnotenie nálezu,“ dodáva Krišková. Dôvod čakania tohto pacienta však odhaľuje aj iný problém.

Pôvodný režim

COVID pacientov je menej, napriek tomu UNLP tvrdí, že nápor pacientov na „biely“ urgent sa za posledné štyri mesiace zvýšil. V utorok 20. apríla na obe pracoviská priviezla košická záchranka celkovo 59 pacientov bez ohľadu na diagnózu.

„Denne príjmu v súčasnosti na urgente na Tr. SNP cca 120 až 150 pacientov, pokiaľ by pre neCOVIDových pacientov slúžili obe pracoviská, tento počet by sa rozdelil,“ tvrdí Krišková. To však v aktuálnej situácii ešte stále nejde.

Momentálne v nemocnici stále evidujú okolo 100 až 110 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, a tiež 40 až 50 pacientov na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).

„To nám zatiaľ neumožňuje vrátiť všetky pracoviská do pôvodného režimu, vrátane urgentu. Personálne kapacity sme, samozrejme, posilnili, ale ide aj o prístrojové vybavenie. Preto môžu pacienti na urgentnom príjme stráviť dlhší čas,“ vysvetľuje Krišková.

Regionálne nastavenie

V košickej nemocnici teda ešte chvíľu potrvá, kým sa budú schopní vrátiť k normálnemu režimu, inde na Slovensku je však situácia odlišná. Regionálne nastavenie by mohlo riešiť podobné problémy. Tam, kde to nie je treba, by mohli urgenty fungovať ako predtým.

Výrazný úbytok COVID pacientov registrujú napríklad na oddelení urgentného príjmu v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok, v ktorej bol ešte donedávna riaditeľom súčasný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).