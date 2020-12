Počet nových nakazených na COVID-19 v Česku stále stúpa, krajinu čaká celoplošné testovanie

Laboratóriá v Českej republike v piatok potvrdili 6 202 nových prípadov nákazy koronavírusom. V porovnaní so štvrtkom, keď bolo viac ako 5 800 prípadov, je to mierny nárast, no s minulým týždňom je to však o zhruba 1 500 viac. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

V českých nemocniciach je v súčasnosti 4 390 ľudí s ochorením COVID-19. Z toho je 563 vo vážnom stave.

Celkovo sa v českej republike nakazilo už viac ako 575-tisíc ľudí, z toho je aktívnych prípadov 62 955. Epidemiologická situácia je najhoršia v okrese Havlíčkův Brod, kde evidujú 519,41 nakazených na 100-tisíc obyvateľov. V dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo v Česku 9 450 osôb.

Rizikové skóre protiepidemického systému PES, od ktorého závisí zmena opatrení, sa od štvrtka zvýšilo z úrovne 64 na 69 a už niekoľko dní je vo štvrtom stupni systému. V Česku stále platí tretí stupeň opatrení, ministerstvo zdravotníctva pravdepodobne však čoskoro prejde do štvrtého.

Ako pripomína portál iDNES.cz, v piatok 18. decembra sa v krajine začne plošné dobrovoľné antigénové testovanie na COVID-19. Trvať bude do 15. januára. Ľudia sa môžu dať otestovať zadarmo a opakovane, musia však byť poistení.