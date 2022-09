Počet nových prípadov nákazy koronavírusom celosvetovo klesol o 12 percent, vyhraté však ešte nie je

Globálny počet nových prípadov nákazy koronavírusom minulý týždeň klesol o približne 12 percent na 4,2 milióna.

Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 sa zmenšil o 5 percent na zhruba 13 700. Informovala o tom v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

„Je to veľmi povzbudzujúce, ale neexistuje garancia, že tieto trendy budú pretrvávať,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovej konferencii. „Najnebezpečnejšou vecou by bolo predpokladať, že trendy pretrvajú,“ dodal.

V správe o vývoji pandémie WHO ďalej uviedla, že počet úmrtí na ochorenie COVID-19 sa znížil v juhovýchodnej Ázii, v Európe a na Blízkom východe, ale stúpol v Afrike, v Severnej a Južnej Amerike a v západnom Tichomorí.

Vedci upozorňujú, že šírenie koronavírusu bude dlhodobo pretrvávať, čiastočne preto, že čoraz viac dokáže obchádzať imunitu získanú vakcináciou a minulými infekciami.