Počet obetí koronavírusu opäť stúpol, najviac nakazených je v provincii Chu-pej

aktualizované 17. februára 9:03

Čínske úrady oznámili v pondelok 105 nových prípadov úmrtí na koronavírus. Celkových počet obetí sa tak vyšplhal na 1 770.

Pribudlo tiež 2 048 nových prípadov nákazy, ďalších 10 844 nakazených sa však z ochorenia COVID-19 od začiatku vypuknutia epidémie pred dvoma mesiacmi zotavilo a opustilo nemocnice, vyplýva z pondelkových štatistík.

Veľká väčšina úmrtí aj nakazených je z čínskej provincii Chu-pej a najmä mesta Wu-chan, ktoré je epicentrom nákazy.

V sobotu prvú obeť tejto epidémie ohlásilo už aj Francúzsko, pričom ide zároveň o prvú obeť na území celej Európy. Najčastejšími príznakmi nákazy novým koronavírusom sú horúčka, únava a suchý kašeľ.

Z lode Diamond Princess evakuovali niekoľko Američanov

Z Japonska v pondelok ráno tamojšieho času dve lietadlá odviezli niekoľko Američanov, ktorých zadržiavali na výletnej lodi Diamond Princess pre šírenie koronavírusu. Cestu zaplatila americká vláda.

Na palube plavidla sa nachádzalo približne 400 občanov USA. Loď s 3700 osobami držia od 3. februára v karanténe v Jokohame, aby zabránili šíreniu vírusu, ktorý tam zrejme priniesol muž cestujúci z Hongkongu.

Japonské úrady v nedeľu potvrdili, že na palube stúpol počet chorých na 355. Medzi nimi je najmenej 40 Američanov, ktorých budú liečiť v Japonsku. Pre CBS to uviedol Anthony Fauci, riaditeľ Národného ústavu pre alergické a infekčné choroby.

Po príchode do USA ich dajú do karantény

Zatiaľ nie je známe, koľko ľudí sa nachádza v lietadlách, ktoré by mali pristáť na vojenských základniach. „Ak sa u týchto osôb začnú prejavovať príznaky, budú ich musieť na palube oddeliť od ostatných cestujúcich,“ povedal Fauci. Po príchode do Spojených štátov ich dajú na 14 dní do karantény.

Niektorí Američania odmietli opustiť loď a rozhodli sa radšej počkať na ukončenie karantény naplánované na 19. februára. Loď by mali opustiť aj obyvatelia Izraela, Hongkongu a Kanady. Austrália v pondelok oznámila, že evakuuje 200 svojich obyvateľov.

Japonská vláda medzitým do každej kajuty Diamond Princess poslala jeden mobilný telefón s aplikáciou, vďaka ktorej sa môžu cestujúci spojiť s lekármi či odborníkmi v oblasti duševného zdravia. Aplikácia vytvorená ministerstvom zdravotníctva funguje len v smartfónoch zaregistrovaných v Japonsku.