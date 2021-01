Počet obetí koronavírusu v Brazílii prekročil dvestotisíc, vláda si z pandémie ťažkú hlavu nerobí

Brazília vo štvrtok potvrdila ďalších 1 524 úmrtí na ochorenie COVID-19 v priebehu uplynulých 24 hodín. Celkový počet obetí pandémie tak v krajine prekročil 200-tisíc.

Ako informovalo ministerstvo zdravotníctva, krajina eviduje už celkovo 200 498 úmrtí. To je podľa údajov Johns Hopkins University druhý najvyšší počet na svete za Spojenými štátmi americkými, ktoré dosiaľ potvrdili už viac ako 365-tisíc obetí.

Požehnanie oslavám a zábave

Pred prezidentským palácom v Brazílii sa v tejto súvislosti v piatok zišli desiatky protestujúcich s transparentom, na ktorom vinu za tento smutný míľnik pripisujú prezidentovi Jairovi Bolsonarovi. Mali tiež plagáty vyzývajúce na jeho odvolanie.

Mnohí Brazílčania už celé mesiace porušujú odporúčania odborníkov, chodia do barov a stretávajú sa s priateľmi, s príchodom leta na južnú pologuľu, sa však od 21. decembra rozbehli obrovské oslavy.

Zatiaľ čo mnohé krajiny zaviedli počas sviatkov nové, prísnejšie obmedzenia s cieľom zastaviť šírenie vírusu, Bolsonarova administratíva dala požehnanie oslavám a zábave na plážach.

Starostovia odignorovali reštrikcie

Minister turizmu Gilson Machado sa dokonca pre rádio Jovem Pan vyjadril, že úplne v poriadku sú zhromaždenia do 300 ľudí. Právo zavádzať reštrikcie pritom majú lokálne vlády, no tie, ktoré sa o to pokúsili, neboli úspešné.

Mnohí starostovia v štáte Sao Paulo, napríklad, odignorovali reštrikcie guvernéra, keď v najmenej 12 mestách zostali otvorené obchody, hotely i pláže.

Prominentný YouTuber zase zorganizoval pre stovky ľudí párty v štáte Alagoas. O niekoľko dní neskôr potvrdili medzi jeho hosťami a zamestnancami 47 nakazených ľudí. Najmenej dvaja z nich už skončili na jednotke intenzívnej starostlivosti.