Počet obetí koronavírusu v Taliansku prekročil tisíc, nakazených rýchlo pribúda

Počet obetí nového koronavírusu v Taliansku vo štvrtok stúpol na 1 016. Za posledných 24 hodín tak počet obetí v tejto krajine stúpol o 189. Počet ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza, vzrástol v Taliansku od stredy večera do štvrtka večera z 12 462 na 15 113. Z nich 1 258 pacientov sa už vyliečilo.

Účinné opatrenia

Taliansko je počtom obetí aj počtom infikovaných celosvetovo na druhom mieste, zároveň tam aktuálne počet obetí aj počet ľudí s potvrdenou nákazou stúpa najrýchlejšie zo všetkých krajín.

Podľa talianskeho ministra zahraničných vecí Luigiho Di Maia sa však opatrenia, ktoré na boj proti šíreniu koronavírusu zaviedla talianska vláda, ukazujú byť účinnými.

Di Maio vo štvrtok zdôraznil, že dva týždne po tom, čo talianska vláda vyhlásila karanténu v prvých desiatich mestách na severe Talianska, už v týchto mestách nezaznamenávajú nové prípady nakazenia.

Výzva Talianom

Di Maio zároveň vyzval Talianov, aby zostali doma a predišli tým šíreniu nákazy. „Ak doktor a sestrička môžu pracovať nonstop 24 hodín, tak potom my sa musíme vedieť zriecť vychádzania z našich domovov. Veľká väčšina obyvateľov tieto pravidlá rešpektuje. Tí, ktorí ich nedodržiavajú, budú čeliť postihom – či už finančným, alebo aj trestnému stíhaniu,“ povedal šéf talianskej diplomacie.

Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už vyše 133-tisíc ľudí, takmer päťtisíc osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, vyše tritisíc, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 1 016, Irán so 429, Španielsko s 86, Južná Kórea so 66 a Francúzsko so 48 obeťami.

Rakúsko hlási jednu obeť a 361 nakazených, Česká republika 104 nakazených, Poľsko jednu obeť a 51 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 21 ľudí, v Maďarsku u šestnástich a na Ukrajine u jedného.