Počet obetí tuberkulózy vzrástol prvýkrát za viac ako desaťročie, môže za to aj koronavírus

Počet ľudí, ktorí vlani zomreli na tuberkulózu, prvýkrát za viac ako desaťročie stúpol. Hlavným dôvodom je to, že menej ľudí sa na toto ochorenie testovalo a liečilo, keďže zdroje sa presunuli na boj proti pandémii koronavírusu. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo výročnej správe, ktorú zverejnila vo štvrtok.

Podľa WHO minulý rok celosvetovo na tuberkulózu zomrelo 1,5 milióna ľudí, čiže mierne viac ako v roku 2019, v ktorom bolo 1,4 milióna úmrtí na toto ochorenie. WHO konštatovala, že v roku 2020 tuberkulózu diagnostikovali u podstatne menej ľudí, a to u 5,8 milióna, pričom v roku 2019 toto ochorenie zistili u 7,1 milióna ľudí. WHO zároveň odhaduje, že približne 4 milióny ľudí sa tuberkulózou nakazili, ale ešte o tom nevedia.

Tuberkulózu spôsobuje baktéria, ktorá často infikuje pľúca a je vysoko prenosná, keď ľudia, ktorí ochorenie majú, kašlú alebo kýchajú. Približne štvrtina svetovej populácie má latentnú nákazu tuberkulózou, čo znamená, že v sebe majú baktériu, ale neochoreli a nemôžu ochorenie prenášať.